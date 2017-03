Chui vào cống bắt cá, 2 chị em tử vong

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 31/7 tại một cống thoát nước đập Ven thuộc bản Ven (Xuân Lương, Yên Thế, Bắc Giang).



3 chị em ruột là Trần Thị Loan (24 tuổi), Trần Văn Vượng (22 tuổi) và Trần Văn Đạt (15 tuổi), con của ông Trần Văn Quân (48 tuổi), trú tại bản San, xã Xuân Lương.



Được biết 3 chị em đã chủ định mang vôi bột sẵn từ nhà đến cống đập Ven để rắc bắt cá. Vượng mang vôi chui vào cống rắc trước, Loan và Đạt đợi ở ngoài. Tuy nhiên một lát sau, 2 chị em đột nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu từ bên trong. Loan lập tức chui vào để cứu em. Đạt ở ngoài đợi mãi không thấy chị ra, sốt ruột liền bò vào. Sau đó, cả 3 cùng ngất lịm trong cống.



Nhận được tin, người dân và công an địa phương đã đến ngay hiện trường để thực hiện các biện pháp cứu nạn. Tuy nhiên vì đoạn cống này dài, kích thước miệng cống nhỏ hẹp chỉ khoảng 35cm x 50cm nên công tác cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.



Lực lượng công an đã phải dòng dây điện to vào trong, cử 1 người nhỏ bé, đeo bình dưỡng khí vào trong để kéo những người bị nạn ra ngoài.



Đến 18h cùng ngày, 3 chị xem đã được đưa ra ngoài để cấp cứu. Tuy nhiên vì bị ngạt khí quá lâu, Loan và Vượng đã tử vong, chỉ riêng Đạt may mắn sống sót.



Nguyên nhân ban đầu được xác định là do cống sâu, thiếu khí lại cộng thêm sự ngột ngạt từ vôi bột nên cả 3 đã bị ngạt.





Theo Văn Tiến (VNN)