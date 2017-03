Chùm tin vắn

* 76% dân số TP.HCM sẽ tham gia bảo hiểm y tế năm 2015. Mục tiêu này được đề ra trong kế hoạch thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân ở TP.HCM giai đoạn 2012-2015. (Q.THANH)



* Hạ lãi suất vay mua nhà. Lãi suất vay mua nhà dành cho người thu nhập thấp ở TP.HCM sẽ còn 10,5%/năm, trong đó TP hỗ trợ 3%, người vay đóng 7,5% (so với 9% trước đó). (TR.CƯỜNG)



* Xử lý nước thải tập trung. TP.HCM sẽ xây dựng 12 nhà máy xử lý nước thải tập trung. TP hiện có hai nhà máy loại này là Bình Hưng và Bình Hưng Hòa. (Q.THANH)



* Ứng ngân sách hỗ trợ lao động. Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản hướng dẫn việc ứng ngân sách địa phương trả cho người lao động mất việc khi chủ doanh nghiệp bỏ trốn nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp. (TR.C.)



* 1.100 tỉ đồng xây 2 bãi đỗ xe ngầm. Theo tờ trình của Sở GTVT TP Đà Nẵng, hai bãi đỗ xe ngầm sẽ được xây trong năm 2013 tại công viên 29-3 (Q.Thanh Khê) và tại khu vực trung tâm hành chính TP.(Đăng Nam)



* Đảo Lý Sơn sẽ có điện mặt trời. Dự án có công suất 1,5MW với tổng kinh phí 8,41 triệu euro (vốn viện trợ phát triển của Phần Lan) dự kiến triển khai đầu năm 2013 và hoàn thành năm 2014. (V.Minh)



* Đồng hành cùng ngư dân trẻ. Chiếc ôtô trị giá 500 triệu đồng được Công ty CP ôtô Trường Hải tặng chương trình “Đồng hành cùng ngư dân trẻ” do Tỉnh đoàn Quảng Nam phát động. (Q.L.)



* Canô hải quan đâm vỏ lãi, 1 người chết. Chiều 6-10, chiếc canô của Cục Hải quan Long An va chạm với vỏ lãi chở thuốc lá lậu khiến Trần Quốc Toàn (ngụ Tây Ninh) rơi từ vỏ lãi xuống sông thiệt mạng. (L.SƠN)



* An Giang lo thiếu giáo viên. Phó giám đốc Sở GD-ĐT An Giang La Thành Tâm cho biết vài năm tới tỉnh có thể thiếu giáo viên vì số sinh viên sư phạm giảm trong khi số giáo viên nghỉ hưu, chuyển ngành tăng. Đ.VỊNH





