Chứng cứ và uy tín

Chuyện thứ nhất xảy ra ở Khánh Hòa. Trung tá Hồ Lưu Luyến, Phó Trạm trưởng Trạm CSGT Cam Ranh, bị một doanh nghiệp (DN) vận tải tố cáo đã nhiều lần mời đi nhậu, thực ra là để chi tiền cho các cuộc nhậu hàng chục triệu đồng của ông Luyến. Làm nghề vận tải, chủ DN này cho biết mình rất ngại CSGT. Nhưng “con giun xéo lắm cũng phải quằn”, ông hết chịu đựng nổi khi có lần Trung tá Luyến gọi ông ra thanh toán một hóa đơn ăn nhậu rượu Tây và đặc sản hơn 13 triệu đồng; hôm sau ông Luyến lại đề nghị ông hỗ trợ 13-14 triệu đồng để sửa chữa trụ sở đơn vị. Ông quyết định tố cáo vì không muốn làm được bao nhiêu lại nuôi những đòi hỏi vô lý của anh cảnh sát này.

Đơn tố cáo gửi đi đã hơn bốn tháng nhưng Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa làm rõ được có hay không việc nhũng nhiễu DN. Phòng CSGT thiếu quyết liệt, nói chưa có đủ cơ sở kết luận, thanh tra công an tỉnh chưa vào cuộc. Trong khi đó, với những chứng cứ do DN cung cấp, Trung tá Luyến thừa nhận với Pháp Luật TP.HCM rằng mình đã sai.

Chuyện thứ hai, ở Tây Ninh. Sau khi nghe dư luận phản ánh về việc CSGT có dấu hiệu bảo kê, làm ngơ cho các xe chở mía và vật liệu xây dựng cày nát đường sá mà không xử phạt, công an tỉnh đã ra tay. Một tổ kiểm tra được thành lập và dù chưa đủ cơ sở kết luận, 29 cán bộ, chiến sĩ CSGT tỉnh, huyện bị đình chỉ công tác. Đường hư là có thật, dư luận phàn nàn ảnh hưởng đến uy tín lực lượng, chừng đó đủ để bị đình chỉ. Còn sai phạm cụ thể ở mức độ nào, tính sau.

Lâu nay chúng ta vẫn nghe râm ran CSGT tiêu cực và nhiều nơi vẫn vin vào cái cớ chưa có cơ sở nên không xử. Tuy nhiên, bó tay hay không là do mình. Lãnh đạo cơ quan công an có thể lấy lý do là thiếu bằng chứng.

Bằng chứng về những cái bắt tay dưới gầm bàn, về những đồng tiền dấm dúi có thể khó tìm nhưng cái nhìn thiếu thiện cảm của người dân, tai nạn gia tăng và đường sá xuống cấp thì hiển hiện. Anh có thể “thiếu bằng chứng” để rồi vô tình hay cố ý dung dưỡng cho sự suy thoái đạo đức của một bộ phận cảnh sát nhưng người dân thì có quá nhiều bằng chứng để coi thường nhân viên công lực. Sự ra tay quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh không chỉ nhằm xử lý cụ thể một người sai phạm mà nó còn giúp ngăn ngừa những sai phạm khác.

Người dân hẳn sẽ nhìn vào việc 29 CSGT Tây Ninh bị đình chỉ sau khi dư luận phản ánh bằng cái nhìn rất khác so với sự việc Trung tá Luyến ở Khánh Hòa bị tố cáo bốn tháng trời mà người tố cáo không hề được hồi đáp.

ĐỨC HIỂN