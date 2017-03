Chứng nhận ‘Giải thưởng APEC’ là tờ giấy lộn?

“Trên giấy chứng nhận “danh hiệu APEC” có chữ ký của tôi nhưng không được sự đồng ý của tôi” - ông Calvin P.Tran, Chủ tịch Vietnam Chamber of Commerce in US (Phòng Thương mại Việt Nam tại Hoa Kỳ, xin viết tắt là VCCU - NV), khẳng định qua email trao đổi với PV.

“Họ copy dán chữ ký của tôi”

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, nhiều doanh nghiệp (DN), doanh nhân sau khi đóng tiền sang Singapore nhận giải “Thương hiệu uy tín, chất lượng APEC”, “Doanh nhân, DN tiêu biểu APEC”, “Sản phẩm, dịch vụ xuất sắc APEC” đã phản ánh chương trình này có nhiều bất thường.

Đơn cử, trong một số giấy chứng nhận “Giải thưởng APEC” mà PV được cung cấp thì có ba chữ ký. Nhưng chỉ duy nhất tại chữ ký ghi tên Phạm Vĩnh Hà với chức danh phó tổng biên tập thì có mộc đỏ (của tạp chí Đông Nam Á). Phần còn lại thì ghi chức danh chủ tịch VCCU của ông Calvin P.Tran, chức danh chủ tịch Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC) của ông Hoàng Văn Dũng có chữ ký nhưng không được đóng dấu.

“Chữ ký đó đúng là của tôi nhưng không được sự đồng ý của tôi. Có thể họ đã copy chữ ký từ lá thư của tôi và dán vào giấy chứng nhận. Trước đó, tôi có nói Vietnam Chamber of Commerce in US là đơn vị bên ngoài Việt Nam, không biết gì về các công ty trong nuớc thì lấy cơ sở nào chứng nhận?” - ông Calvin P.Tran khẳng định.

Cũng theo ông Calvin P.Tran, trước khi chương trình này diễn ra có một người tên Bình (sau này được xác định là ông Trần Thanh Bình, Phó Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Long Bình Phát) mời ông tham gia ban tổ chức (BTC). “Tôi đã không đồng ý nên sau đó, Bình mời tôi tham gia làm khách mời. Tôi khẳng định cá nhân tôi và VCCU không đồng thời phối hợp tổ chức chương trình trao giải, tôn vinh này”- ông Calvin P.Tran nói.





Nhiều DN cho biết tại buổi “tôn vinh, trao giải”, ông Hoàng Văn Dũng (ngồi, thứ hai từ phải qua) còn tham gia phát biểu. Ảnh: DN cung cấp







Trong giấy chứng nhận “Giải thưởng APEC” này có ba chữ ký thì hai người khẳng định bị copy, dán vào (ở chỗ khoanh tròn). Ảnh: DN cung cấp

Ghi có nhiều chính khách tham gia nhưng...

Trong bộ hồ sơ mời chào tham gia chương trình có các thư chào mừng như thư của Vụ Công tác phía Nam thuộc Văn phòng Quốc hội, của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), của VCCU… Giám đốc của một số DN cho biết những thư này đã làm họ tin tưởng chương trình được tổ chức bài bản, đúng đắn nên quyết định đóng tiền, tham gia chương trình.

Về “nguồn gốc” thư của VCCU, ông Calvin P.Tran nói rằng sau khi ông nhận lời tham dự chương trình thì ông Bình đề nghị ông viết thư ủng hộ. Lúc đầu ông từ chối vì VCCU không ủng hộ cho công ty tư nhân tại Việt Nam. Sau đó, ngày 12-10-2015, ông Bình gửi cho ông một lá thư viết sẵn và ông cũng không đồng ý do cách dùng từ không chính xác.

“APEC là một diễn đàn chung của nhiều quốc gia nên không thể có “Thương hiệu uy tín, chất lượng APEC”. Ngoài ra, VCCU không biết chương trình tổ chức thế nào nên tôi không đồng ý về nội dung lẫn hình thức của bức thư soạn sẵn. Sau đó, Bình gửi thêm email kèm hai thư của VCCI, ABAC ủng hộ và đồng hành chương trình nên tôi nhận lời viết thư ủng hộ. Trước khi viết thư, tôi phải họp bàn trong ban điều hành VCCU nhiều lần và chỉ viết thư ủng hộ mang tính cách ngoại giao và ca ngợi việc làm có ý nghĩa, chứ không phải chào mừng DN” - ông Calvin P.Tran giải thích.

Một doanh nhân tham dự chương trình này cho biết trong bộ hồ sơ mời chào có các thư đã nêu, cộng với chương trình ghi có sự tham dự của phó thủ tướng, lãnh sự quán các nước APEC tại Singapore, VCCI… nên họ đóng tiền tham gia. Tuy nhiên thực tế lại khác. “Tôi không thấy có vị đại sứ nào, cũng không thấy các chính khách, chính quyền sở tại (Singapore). Hôm đó cũng không ai nhận mình là nguời trong BTC nhưng chương trình vẫn được một số người điều hành cho đến phút cuối” - ông Calvin P.Tran kể thêm.