Chuyển công tác viện trưởng VKSND huyện Dầu Tiếng

Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương cũng điều chuyển Thượng tá Nguyễn Thanh Phương, Trưởng Công an huyện Dầu Tiếng, về Phòng Tổ chức công an tỉnh.

Tháng 3-2012, ông Tuấn có nhiều tờ trình gửi VKSND Tối cao tố cáo Thượng tá Phương chỉ đạo bắt giữ, khám xét trái pháp luật với ông. Ngoài ra, ông yêu cầu làm rõ vụ có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án tai nạn giao thông, giam giữ người không có lệnh của Công an huyện Dầu Tiếng. Sau khi tiếp nhận thông tin, một tổ công tác Cục Điều tra VKSND Tối cao đến VKSND tỉnh Bình Dương để làm rõ.

TR.DUNG