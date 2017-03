Chuyên cướp giật trên Quốc lộ 5

Ban đầu, CAQ Long Biên đấu tranh, xác định 2 đối tượng này đã gây ra hơn 20 vụ cướp giật trên Quốc lộ 5 và một số địa bàn lân cận.

Sa lưới vì 1… tờ giấy

Từ đầu tháng 12-2009, triển khai chỉ đạo của BCH CAQ Long Biên, Đội Điều tra hình sự phối hợp cùng công an các phường trên địa bàn xây dựng kế hoạch phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật tài sản. Bên cạnh công tác gọi hỏi, răn đe đối tượng nổi, các lực lượng nghiệp vụ CAQ Long Biên liên tục tuần tra trên các tuyến quốc lộ, đường đê, khu vực vắng người, khép kín địa bàn. Khoảng 21h30 ngày 11-12, trên Quốc lộ 5, tổ công tác Đội Điều tra hình sự - CAQ Long Biên phát hiện 2 thanh niên đi xe gắn máy không đeo biển kiểm soát có biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra hành chính, hai thanh niên không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Trong ví của một đối tượng có giấy báo mã pin mang tên Nguyễn Thị Mai. Ngay khi phát hiện thấy tờ giấy này, tổ công tác CAQ Long Biên đã thấy nghi ngờ. Lập tức, 2 đối tượng được đưa về trụ sở Đội Điều tra hình sự. Tại đây, các trinh sát một mặt xác minh nhân thân 2 đối tượng, đồng thời lần giở hồ sơ những vụ việc được người dân trình báo trong 3 tháng trở lại đây. Nhân thân 2 đối tượng ngay sau đó được làm rõ, là Đào Anh Tuấn và Phan Ngọc C., đều trú tại phường Cự Khối, quận Long Biên. Tờ giấy báo mã pin được tìm thấy trong ví của Tuấn chính là tang vật vụ cướp giật xảy ra hồi tháng 10-2009.

Trước câu hỏi của trinh sát về nguồn gốc tờ giấy này, Tuấn đã phải khai nhận khoảng 20h ngày 22-10, y cùng Đỗ Minh Tú, SN 1990, trú tại tổ 6 phường Cự Khối, rủ nhau đi cướp tài sản. Hôm đó, Tú cầm lái, Tuấn ngồi phía sau làm nhiệm vụ giật tài sản. Đến ngã tư Thạch Bàn - Nguyễn Văn Linh, hai đối tượng phát hiện thấy chị Nguyễn Thị Mai đang đi xe máy, để túi xách kẹp ở giữa xe. Tú phóng xe máy đeo bám sát đến khu vực cầu Bây, y áp xe xe chị Mai để Tuấn giật chiếc túi xách. Từ lời khai của Tuấn, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Long Biên đã vận động Đỗ Minh Tú ra đầu thú.

Khi bị hại… không trình báo!

Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đã được CAQ Long Biên thực hiện đối với Đỗ Minh Tú và Đào Anh Tuấn để khai thác mở rộng hành vi cướp giật của bọn chúng. Trong gần 1 tuần kiên trì đấu tranh, các trinh sát, điều tra viên đã buộc 2 đối tượng này khai nhận là thủ phạm của hơn 20 vụ cướp giật trên Quốc lộ 5 và một số địa bàn giáp ranh. Mỗi vụ cướp được cả 2 đối tượng nhớ khá chi tiết thời điểm, diễn biến, bị hại cũng như số tài sản chúng lấy được.

Tuy nhiên đến thời điểm này, trong những vụ cướp do 2 đối tượng Tú và Tuấn Anh gây ra, duy nhất bị hại Nguyễn Thị Mai đến cơ quan công an trình báo. Và đây cũng chính là căn cứ quan trọng để cơ quan Công an đấu tranh, buộc Tú, Tuấn phải khai nhận hành vi phạm pháp. Lời khai của các đối tượng cho thấy, thời điểm chúng thường gây án là từ 16 đến 20h và chủ yếu chọn những phụ nữ đi xe máy tay ga có đeo tài sản ở móc xe.

Quá trình triển khai phương án chống cướp, cướp giật, CAQ Long Biên cũng đã nắm được nguồn tin về một số vụ cướp giật trên Quốc lộ 5. Tuy nhiên qua rà soát tại các phường dọc tuyến đường này, đã không có bị hại nào đến trình báo. Cuối tháng 11-2009, sau khi nhận được đơn trình báo của chị Mai, Đội Điều tra hình sự đã xác lập chuyên án trinh sát đấu tranh, đã dựng được một số vụ cướp giật điển hình của một nhóm đối tượng, mặc dù bị hại không đến trình báo. Như trường hợp một chị phụ nữ đèo con nhỏ đã bị cướp giật chiếc túi xách trên đường Nguyễn Văn Linh. Sau khi gây án, hai tên cướp giật đi xe máy bị người dân truy đuổi gắt gao, nhưng chúng đã kịp tẩu thoát.

Trước đó, tại khu vực cầu Chui cũng xảy ra vụ một phụ nữ đi đường bị 2 đối tượng giật chiếc túi xách bên trong có 120.000 đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân. Hay khoảng giữa tháng 10-2009, một đôi nam nữ đèo nhau trên Quốc lộ 5, thuộc địa bàn phường Phúc Đồng đã bị hai đối tượng cướp giật túi xách, bên trong có 1 sợi dây chuyền và 1 chiếc nhẫn vàng... Ngoài việc gây án cùng Tú, Tuấn còn một mình một xe máy đi cướp giật. Vụ án đang được CAQ Long Biên điều tra mở rộng.

Đề nghị ai là bị hại của ổ nhóm trên, đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Long Biên trình báo, cung cấp thông tin. ĐT: 04.3.8755656.

Theo Minh Hà (ANTĐ)