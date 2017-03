Chuyện hai nhà giáo

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, thầy Giáp về chơi thành phố ghé lại nhà thầy Ất. Thấy bạn béo tốt hệt như phú ông, khác xa vẻ ốm đói của mình, thầy Giáp ngạc nhiên lắm. Ngồi trong phòng khách của bạn, thầy Giáp cứ trầm trồ mãi về các đồ đạc đắt tiền mà bạn bày biện, từ bộ salon, tủ rượu ngoại đến chiếc tivi màn hình phẳng trên tường...

Thầy Giáp thắc mắc: “Cùng mức lương như nhau bác làm cách nào mà có được hơn tôi nhiều thế?”.

Thấy Ất tiết lộ: “Tôi được như vầy chẳng phải nhờ lương mà nhờ lộc. Lộc ở đây bao gồm tiền huê hồng của các nhà thầu cung cấp bữa ăn cho học sinh bán trú, các cơ sở bán nước “tinh khiết”, hoặc bán quần áo đồng phục cho học sinh, chưa kể các khoản chi từ sổ vàng của phụ huynh và khoản lót tay “chạy trường” vào mỗi đầu năm học… Bác mà làm như tôi thì khá lên mấy hồi”.

Thầy Giáp bảo: “Trường tôi ở vùng sâu, vùng xa. Có muốn làm theo bác cũng chẳng được vì học sinh nghèo lắm!”.

Thầy Ất khuyên: “Bác nên tìm đường chuyển về thành phố. Khoản phí “chạy trường” này để tôi giúp cho, khi nào khá lên bác hoàn trả sau cho tôi cũng được”.

Thầy Giáp lắc đầu: “Cảm ơn lòng tốt của bác nhưng tôi không dám. Há bác không nhớ câu chuyện “Chuột đồng và chuột nhà” trong sách giáo khoa mà hồi nhỏ chúng ta đã học sao? Chuột nhà rủ chuột đồng về nhà mình chơi. Sau khi mời chuột đồng chén thỏa thích những món ngon đã “khoắn” được của gia chủ, chuột nhà đưa chuột đồng đi tham quan khắp căn nhà sang trọng nơi mình cư ngụ. Đang lúc đắc chí khoe khoang thì đột nhiên chuột nhà rúm cả người lại vì hãi hùng và ù chạy một mạch vào kẹt tối do gia chủ đột ngột mở cửa bước vào. Chuột đồng ù chạy theo chuột nhà mà trái tim muốn văng ra ngoài lồng ngực. Lúc an ổn rồi chuột đồng bảo chuột nhà rằng: “Em thà vất vả kiếm ăn ngoài đồng còn hơn phè phỡn như anh mà lúc nào cũng phải sống trong sợ hãi”. Tôi cũng muốn bắt chước chú chuột đồng kia, thà làm một nhà giáo vùng xa sống “thanh bần lạc đạo” còn hơn sống trong phú quý như bác mà lương tâm không lúc nào an ổn”.

Nói xong thầy Giáp đứng phắt dậy giã từ thầy Ất để trở về với lũ học trò nghèo khó của mình.

Bình Nhất Chỉ