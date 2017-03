Tức thì Bốn Bình Định đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt Hai Long An giận dữ: “Mi… mi… tính động võ với tau hả? Nói cho mi biết tau là dân đất võ thứ thiệt đó nghen!”. Hai Long An sửng cồ thách thức: “Có võ thì sao? Ngon thử bộp tao cái coi!”. Thấy tình hình căng thẳng, Ba Quảng Nam vội vàng kéo Bốn Bình Định ngồi xuống can gián: “Chớ giận dữ! Cả hai đứa mi đều nói trật hết. Chẳng phải Gò Đen, cũng chẳng phải Bàu Đá mà rượu Hồng Đào ở quê tau mới đúng là quốc tửu. Rượu Gò Đen của Long An hay Bàu Đá của Bình Định đâu có đi vào ca dao như rượu Hồng Đào ở xứ tau: “Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm. Rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say”. Rứa đó!”.

Nghe Ba Quảng Nam nói vậy, cả Hai Long An và Bốn Bình Định đồng thanh phản bác: “Xạo, xạo… Rượu Hồng Đào chỉ có trong ca dao chớ từ lâu trên thị trường có thấy mặt mũi nó đâu mà chọn làm quốc tửu”. Bốn Bình Định “đế” thêm để bảo vệ rượu Bàu Đá của mình: “Nói về lịch sử thì Bàu Đá mới xứng danh quốc tửu bởi chính vua Quang Trung đã dùng rượu này làm ngự tửu ban thưởng cho tướng sĩ của mình trước khi xung trận, nhờ vậy mà ngài mới đánh đâu thắng đó!”. Ba Quảng Nam kéo gân cổ lên cãi: “Xạo, xạo… Sách mô ghi chép rứa mi trưng ra coi”. Bốn Bình Định đáp: “Sử sách không chép nhưng ông già, bà cả ở xứ nẫu của tau đều nói vậy”. Hai Long An cười mỉa: “Ông già, bà cả ở xứ tao lại bảo chính vua Gia Long hồi tẩu quốc vô Nam đã chỉ dạy cho dân Long An chưng cất rượu Gò Đen đó đa!”.

Nãy giờ ngồi nhậu một mình ở bàn bên cạnh, thấy cuộc tranh dành “quốc tửu” có mòi bùng nổ trở lại, bác Ba Phi lên tiếng khuyên can: “Các cháu đều là dân lao động cả. Cuối năm nhậu nhẹt chút đỉnh cho vui rồi còn tranh thủ mần ăn kiếm chút tiền cho vợ con xài tết, chớ huỡn đâu mà đi tranh cãi mấy chuyện tào lao như vậy”.

Nghe bác Ba Phi nói thế, cả ba anh chàng đều im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi cùng đáp: “Bác dạy chí phải. Thứ tào lao này của mấy người huỡn việc bày đặt ra cho họ có chuyện để chơi, chớ chúng ta còn bao nhiêu việc phải lo toan, có rảnh đâu mà ngồi tán phét”.

BÌNH NHẤT CHỈ