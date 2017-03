Chuyện về người đàn ông có cánh tay to nhất Việt Nam

Trước ca phẫu thuật lần 1 (tháng 7/2009), vòng cánh tay (chỗ to nhất) của anh Nghê Anh Dũng (46 tuổi, quận Bình Thạnh – TP.HCM) tới 77cm - to hơn vòng ngực của anh 17cm. Cánh tay quá khổ đã khiến anh Dũng bị nhiều phóng viên báo đài “săn đón”. Cũng từ đó, anh nổi tiếng khắp Sài Gòn với danh hiệu “anh tay bự”, “cánh tay to nhất VN”!



Chồng “xả mỡ”, vợ thót tim



Tròn một năm sau ca phẫu thuật cắt bỏ hơn 10 kg mỡ, đầu tháng 7 này, gặp lại chúng tôi anh Dũng cười tươi như hoa: “Cả năm nay đi lại khỏe tưng, không còn cảnh vừa đi vừa ôm cánh tay thở hổn hển như trước nữa rồi!”. Nói thì vậy nhưng hiện nay cánh tay anh Dũng vẫn còn tồn đọng khoảng chục kg mỡ nữa, thế nên danh hiệu “Cánh tay to nhất VN” mà anh giữ vẫn khó tìm được người soán ngôi.



Hơn 10 kg mỡ mà các bác sĩ cắt bỏ nằm ở khu vực từ khủy tay (cùi chỏ) đến các đầu ngòn tay. Riêng phần trên (từ khủy tay đến bả vai) các bác sỹ hẹn một năm sau sẽ “xử” tiếp. Nay đã đến hẹn nhưng anh Dũng từ bỏ ý định phẫu thuật lần hai.



Chị Nguyễn Thị Tuyết, vợ anh Dũng, lý giải : “Tôi sợ lắm rồi! Lần trước anh ấy đi Hà Nội phẫu thuật tôi và con run chết đi được. Lỡ có chuyện gì mẹ con tôi biết sống sao. Thôi bỏ được chục kí mỡ là ông trời thương rồi!”.

Cánh tay khổng lồ của anh Dũng sau khi phẫu thuật

Lo lắng của chị Tuyết không phải là không có cơ sở. Trước khi các bác sỹ ở Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) chấp nhận phẫu thuật cho anh thì hàng loạt các bác sỹ ở TP.HCM, kể cả bác sỹ ngoại quốc cũng lắc đầu vì tính rủi ro quá cao.



Nhiều bác sỹ đã cảnh báo khi mổ lượng máu thoát ra từ cánh tay khổng lồ có thể cướp đi tính mạng của anh. Lần phẫu thuật ở Hà Nội nhờ tài năng của các bác sỹ chuyên ngành anh may mắn thoát cửa tử và trút bỏ được 10kg mỡ. Tuy nhiên, sau lần đó ngón tay út của anh bị nhiễm trùng buộc phải tháo bỏ.

Làm gối cho vợ



Đến nay sức khỏe của anh đã ổn định. Anh hoàn toàn có thể bước vào ca “xả mỡ” lần hai. Kinh phí phẫu thuật lần hai dự kiến sẽ được miễn phí như lần trước. Tuy nhiên, vợ anh không muốn chồng mạo hiểm!



Vì cánh tay còn khổng lồ nên đến nay giấc mơ được “mặc áo sơ mi đóng thùng” của anh Dũng vẫn còn dang dở. Nhưng bù lại, anh vẫn còn giữ niềm hãnh diện có một không hai: “Cánh tay này vẫn là chiếc gối êm ái của vợ tôi mấy năm trời rồi. Bả ghiền chiếc gối này lắm. Bả không xài gối thường”.

Sáng ra vợ anh đi bán quần áo ở tỉnh Bình Dương, anh ở nhà giữ xe máy cho khách kiếm tiền và dùng đôi tay so le của mình để lái xe chở con đến trường, đi chơi ..

Chúng tôi bóp thử cánh tay khổng lồ của anh Dũng, đúng nó là chiếc gối lý tưởng vì phía trong toàn mỡ nên rất mềm mịn. Có lẽ vì chiếc gối đặc biệt này nên đến nay đã ở với nhau hơn chục năm trời nhưng cách nói chuyện, cười đùa của anh Dũng và chị Tuyết như một cặp vợ chồng son.



Chị Tuyết ngày trước là cô gái miền Tây lên Sài Gòn làm nghề đẩy xe bán trái cây. Ban ngày bán, ban đêm lại về gửi xe ở nhà anh. Chị Tiết nhớ lại: “Lần đầu giáp mặt, mình toát mồ hôi hột, sợ khiếp, người đâu mà ớn quá”. Núp mặt sau cánh tay khổng lồ của anh, chị lại cười thẹn thùng: “Không biết lúc đó ổng tán sao mà mình yêu thiệt, rồi về ở, đẻ một hơi ra ba mặt con”.