Cờ bạc lộng hành tại Bình Thạnh, TP.HCM - Bài 4: Nguồn thu “khủng” từ sòng bạc

Ai cũng biết bài bạc là vi phạm pháp luật. Nếu bị công an bắt sẽ đối diện với án tù nhưng tại sao các con bạc lại lao vào trò đỏ đen? Tại sao giới giang hồ, các ông trùm vẫn tổ chức cho các con bạc sát phạt. Về phía con bạc có cả đống lý do để họ lao vào nhưng với những người đứng ra tổ chức đánh bạc, chỉ có một lý do duy nhất để họ làm việc này là lợi nhuận khủng khi thu tiền xâu và cho đàn em chơi gian.

Thu “khủng” từ sòng bạc

Theo quan sát của chúng tôi, tại các sới bạc, nhóm bảo kê sẽ trực tiếp đứng ra thu tiền xâu của các con bạc.

Tùy vào sòng, cách thức thu tiền xâu na ná như nhau: Khi con bạc thắng một ván bài, con bạc bị thu tiền xâu ngay 3 lai (đánh 1 triệu đồng, nếu thắng chỉ ăn được 970.000 đồng). Tương tự, nhà cái cũng bị “chặt” ngay 3 lai trên số tiền thắng của mỗi ván bài…

Bình quân mỗi ván bài, mức độ ăn thua từ vài triệu đồng lên tới vài chục triệu đồng nên số tiền xâu trên mỗi ván bài rất nhiều. Theo quan sát của chúng tôi, các tay chia bài tại các sòng bài cào rất điêu luyện nên mỗi ván bài tốn rất ít thời gian nên lượng tiền xâu thu được rất lớn.

Sau khi báo đăng loạt bài này, trường gà ở cuối con hẻm 124, phường 21 (Bình Thạnh) không còn bóng dáng các con bạc. (Ảnh chụp ngày 7-3) Ảnh: HG

Chưa kể các tay bảo kê luôn nuôi các “thợ” để lột tiền các con bạc bằng trò chơi bài gian. Theo X. (người dẫn đường), khi Tr. “nhí” chưa bị bắt, Tr. “nhí” nuôi một “thợ” tên Th. “pê đê” để “thịt” các con bạc. Mỗi khi sòng bài đông khách, đêm khuya, con bạc thiếu tỉnh táo, Tr. điều Th. “pê đê” vào “phát hỏa”. Với dáng người nhỏ, gương mặt sáng không ai nghĩ Th. “pê đê” là “thợ” nên tay này dễ dàng lột sạch tiền của các con bạc. Có lần một con bạc phát hiện Th. dùng tiểu xảo nên gọi Tuấn “khều” ra ngoài nói việc này. Sau đó con bạc này bị cấm tiệt, không được bén mảng đến sòng bài…

Tại trường gà, lượng tiền xâu chui vào người tổ chức cũng rất lớn. Chủ trường gà thu tiền xâu theo tỉ lệ nhất định: Nếu hai gà đá xổ với nhau thì thu 10%, những người khác đá bên ngoài sẽ bị thu xâu 5%. Chỉ trong vòng vài giờ, chủ trường gà thu cả chục triệu đồng tiền xâu từ các con bạc là chuyện thường.

Theo một số tay đá gà chuyên nghiệp, hai con gà đá với nhau tưởng rất công tâm nhưng các chủ trường gà muốn con nào thắng thì con gà đối phương phải thua. Họ dùng rất nhiều thủ thuật để biến gà lành thành gà què hoặc làm cho con gà phải thua, đá không nổi.

Ngoài thu tiền xâu, những tiểu xảo khi đánh bài, đá gà đã mang về các ông chủ khoản thu khủng, hàng chục triệu đồng mỗi ngày.

Những ông trùm giấu mặt

Theo X., đứng đằng sau các sòng bài là những ông trùm giấu mặt tên S. “bia’ và H. “mập”. Những người này hiếm khi nào xuất hiện tại sòng bài. Toàn bộ hoạt động do đám đàn em điều hành.

Cũng theo X., ông trùm S. “bia” ít lộ diện, trước đây S. “bia” lang bạt, lấy quán xá làm nhà và có khả năng uống nhiều bia. Nhờ có nhiều mối quan hệ, S. “bia” lôi kéo các tay giang hồ về dưới trướng và hoạt động cờ bạc, bảo kê, nhanh chóng trở nên giàu có, sở hữu nhiều nhà cửa. Trong dịp tết vừa rồi, S. “bia” rải đàn em lên khu vực Thanh Đa (quận Bình Thạnh) lập các sòng tài xỉu và làm chủ khu vực này.

Một ông trùm khác tên H. “mập”, là đàn em của S. “bia”. H. “mập” từng là đệ tử của Tr. “nhí” và sau khi người này bị bắt về tội đánh bạc đã giao toàn bộ công việc làm ăn cho H. “mập” quản lý.

Vũ “bố” cũng từng là đàn em của S. “bia”. Sau khi trường gà bị bắt, S. “bia” rút lui cho đàn em tự đứng ra tổ chức trường gà để kiếm tiền trả nợ cho mình.

Ngoài ra còn một số ông trùm con khác như Kh. “chột”, C. “ba gai” và giữa các ông trùm con này đều có mối quan hệ mật thiết với nhau, phân chia lĩnh vực làm ăn rõ ràng…

Đâm, bắn người vẫn nhởn nhơ Trên các số báo trước, chúng tôi phản ánh một bảo kê sòng bạc tại khu nhà trọ cạnh nhà 117/80/6 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22 tên Tuấn “khều”. Người này không “lạ”, đã xuất hiện trên báo Pháp Luật TP.HCM vì liên quan một vụ bắn, chém người trong đêm 6-1. Theo nạn nhân Võ Hùng Cường, tối đó anh vừa ra khỏi nhà vợ thì bị Tuấn “khều”, Phong và một người tên Bờm chặn đường. Cường nhanh chóng đạp xe Tuấn “khều” để chạy thì bị Tuấn rút súng ra bắn chỉ thiên. Liền sau đó, Phong rút súng ra bắn vào hông và đâm thêm một nhát khiến anh gục tại chỗ. Sau đó, Công an quận Bình Thạnh đã bắt giữ Tuấn “khều”, còn Phong vẫn nhởn nhơ bên ngoài. Chỉ mấy ngày sau khi bị bắt, Tuấn “khều” cũng được thả ra và vẫn tiếp tục bảo kê cờ bạc tại Bình Thạnh. Liên quan đến việc bắn, đâm người nhưng Phong và Tuấn “khều” vẫn nhởn nhơ nên uy danh của sòng bạc mà Tuấn “khều” bảo kê càng lớn, nạn nhân Cường thêm lo lắng. “Họ có thể tấn công tôi và gia đình bất cứ lúc nào vì Tuấn “khều” đến nhà tôi đưa 5 triệu đồng, còn Phong cũng tới nhà đưa 20 triệu đồng yêu cầu tôi bãi nại nhưng tôi không đồng ý…”. Cường viết trong đơn gửi cơ quan chức năng.

HÀN GIANG