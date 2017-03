Cờ bạc lộng hành tại Bình Thạnh, TP.HCM: Đội phó Đội CSĐT chưa nhận đúng thực tế

Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh: Quyết liệt triệt phá nạn cờ bạc Ngày 8-3, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh (TP.HCM), nói: “Ngay sau khi báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh nạn cờ bạc trên địa bàn, quận đã có văn bản chỉ đạo công an quận và các phường trên địa bàn quyết liệt triệt phá tệ nạn cờ bạc, đá gà ăn tiền. Quận chỉ đạo các phường phải chủ động kiểm tra, xử lý các địa điểm cờ bạc khi chúng vừa manh nha. Qua việc này, quận cũng xác định việc đấu tranh, phòng chống tệ nạn xã hội không chỉ là trách nhiệm của ngành công an, mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, lãnh đạo các cấp trên địa bàn. Người dân cũng cần tham gia phòng, chống tội phạm, cung cấp những địa điểm tổ chức cờ bạc mới phát sinh ở khu vực mình cư ngụ để cơ quan chức năng xử lý. Quận cũng cảm ơn báo Pháp Luật TP.HCM đã kịp thời phản ánh tiêu cực, giúp cho quận có những thông tin cụ thể để đấu tranh bài trừ tệ nạn cờ bạc trên địa bàn”. _________________________________________ Sẽ khởi tố vụ Tuấn “khều” bắn người Trường gà, sòng bạc vắng bóng. Về vụ Tuấn “khều” tham gia vụ bắn anh Võ Hùng Cường đêm 6-1, Thiếu tá Lê Xuân Hòa - Phó Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Bình Thạnh cho biết: Sau sự việc, công an đã bắt khẩn cấp nghi can Tuấn “khều”, riêng Phong đã bỏ trốn. Tại cơ quan điều tra, Tuấn không nhận tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng và hành hung anh Cường. Tại thời điểm đó chưa có kết quả giám định tỉ lệ thương tật của nạn nhân nên công an tạm thời cho Tuấn tại ngoại. Ngày 8-3, Trung tâm Giám định Pháp y TP.HCM đã xác định tỉ lệ thương tật của anh Cường là 2% nên công an quận sẽ khởi tố vụ án, tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý Phong và Tuấn. Công an quận Bình Thạnh đã có các biện pháp nghiệp vụ cụ thể để bảo vệ bị hại Cường trong thời gian tới. Ngày 8-3, quay lại những tụ điểm đánh bạc mà chúng tôi đã phản ánh thì không còn thấy dáng dấp của sòng bạc, xới gà ăn thua bạc triệu trước đó. Tại trường gà của Vũ “bố” chỉ còn nhiều chú “gà chiến” trong lồng. Còn cánh cổng của sòng bạc tại phường 22 thì mở rộng (trước đó khi sòng bạc còn hoạt động, cánh cổng luôn đóng). Lúc chúng tôi có mặt, một số tay bảo kê vẫn lảng vảng, Tuấn “khều” ngồi trên chiếc Suzuki sport phóng ngang qua. Ở sòng bạc tại đường Chu Văn An, phường 26 thì nhiều con bạc nhận tin: sòng chính thức giải tán… Một số người dân sống gần những sòng bạc cho biết: Thời điểm trước và sau tết có một số người đến đây để đánh bạc, cãi vã gây ảnh hưởng an ninh trật tự nhưng những ngày qua thì chẳng thấy ai lui tới.