Cờ bạc núp bóng trò chơi điện tử

Cảnh sát hình sự TP sẽ vào cuộc Có nhiều điểm người chơi với số tiền cá cược rất lớn. Có điểm người chủ đặt máy chơi trên các tầng lầu và chỉ có những người quen biết mới được cho vào chơi. Có điểm nằm giữa các khu dân cư hoặc dọc trên các tuyến đường rất dễ nhận biết nhưng không hiểu sao vẫn công khai tồn tại. Phó trưởng công an một quận cho biết hình thức tổ chức đánh bạc này là vi phạm pháp luật. Công an quận cũng thường xuyên phối hợp với phòng văn hóa quận tổ chức kiểm tra, xử lý và tịch thu máy đánh bạc. Tuy nhiên, do hám lợi và dễ tổ chức nên khi bị bắt điểm này thì các đối tượng lại nhanh chóng thuê mặt bằng mở ở nơi khác. Thời gian tới, công an quận sẽ chỉ đạo công an các phường trên địa bàn tăng cường kiểm tra, xử lý, không để các hình thức cờ bạc trá hình này tồn tại. Đại tá Mai Văn Tấn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM, cho biết: “Việc tổ chức các máy chơi game nhưng biến tướng thành trò chơi bài bạc trá hình này thuộc trách nhiệm quản lý của các địa phương và cơ quan quản lý văn hóa. Với cách thức tổ chức chơi như trên cũng không khó bắt quả tang để xử lý. Phòng sẽ chỉ đạo đội chống tệ nạn rà soát, nghiên cứu để có biện pháp xử lý nghiêm đối với những đối tượng tổ chức bài bạc theo dạng này”.