Cô gái 15 tuổi mất tích trở về, người mẹ tự vẫn vì sốc?

Khi công an làm việc với Như trước sự chứng kiến của bà Ngô Nguyễn Thụy Trâm (mẹ của Như) thì Như vẫn tiếp tục lên tiếng tố giác gia đình ngược đãi, hãm hại mình. NHH (anh ruột của Như) nói: “Tôi rất sốc khi nghe chính em gái mình tố cáo có hành vi đồi bại với nó”. H. cho biết thêm tính cách của Như thay đổi nhiều so với trước đây và khẳng định việc Như bỏ đi rồi quay về tố cáo gia đình là do có người khống chế, xúi giục. Có thể bị sốc trước hành vi của Như, rạng sáng 5-12, bà Trâm đã uống thuốc tự vẫn, rất may được người nhà phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời.

Theo những người trong nhà, từ khi trở về, Như nhiều lần bị bắt quả tang đang hít “keo chó”. Sau khi hít keo xong, Như trở nên bất thường như chửi bới, quậy phá và ra yêu sách buộc bà Trâm phải viết đơn từ con và chia tài sản.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, cô gái này kể bị anh ruột sàm sỡ tại nhà riêng, khi kể lại với mẹ, mẹ chỉ la rầy anh vài lời nên Như buồn phiền và bỏ đi. Như thừa nhận biết tác hại của việc hít “keo chó” nhưng vì buồn phiền nên hít keo. Như nói biết hít keo tinh thần không tỉnh táo, trước đó Như đã vào điều trị tại bệnh viện tâm thần.

Như nói cách đây mấy tháng đã bỏ nhà đi theo NHV (19 tuổi) như báo đã nêu nhưng tuyệt đối không có “quan hệ như vợ chồng” với V. Ngoài ra, Như chỉ sống ở nhà người thân của V. tại Gia Lai trong ba ngày rồi bỏ đi. Riêng việc Như kể bị V. hành hung thì Như cho rằng do bực tức V. nên đặt điều vu khống. Chính Như thừa nhận mình quậy để gia đình không làm căng thưa kiện V. nữa.

Hiện bà Trâm tỏ ra lo sợ trước sự bất thường của con gái và tiếp tục gửi đơn đến cơ quan công an đề nghị sớm điều tra làm rõ vụ việc.

HOÀNG TUYẾT