Cô gái 17 tuổi “mất tích” trên đường tìm việc

Theo đơn ông Thu gửi đến cơ quan công an thì giữa tháng 3-2010, Lân vào TP.HCM đi làm thuê tại nhà bà Hà Thị Linh (ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn). Ngày 23-3, bà Linh điện thoại cho gia đình báo tin Lân đã nghỉ việc và bà gửi xe khách chở Lân về nhà. Bà Linh cho số di động của nhà xe là 0986.552… để ông Thu liên lạc, tuy nhiên ông Thu không liên lạc được. Hai ngày sau, ông Thu mới gọi được vào số máy trên. Một thanh niên xưng là tài xế trả lời “đã bỏ Lân xuống tại ngã ba cầu tàu Thanh Hóa”.

Từ đó tới nay, gia đình ông Thu tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn bặt tin Lân.

Ông Trần Dạng, Trưởng Công an xã Điền Môn, xác nhận: “Việc em Võ Thị Lân mất tích hơn bảy tháng nay là có thật. Công an xã báo cáo lên Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế để phối hợp với công an các tỉnh, thành truy tìm em Lân, đưa em về với gia đình”.

Em Ngọc và Chung sau khi trở về bên cạnh người thân. Ảnh: LÊ PHI

Tại xóm Mới cũng vừa xảy ra vụ hai chị em đi làm thuê bị chủ hành hạ phải bỏ trốn (báo Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 2-12-2010 đã đưa tin). Đó là trường hợp của Võ Thị Ngọc (17 tuổi) và Võ Thị Chung (14 tuổi).

Ông Võ Văn Thi (cha của Ngọc) nói: “Cuộc sống khó khăn, nhà có 13 người con, chẳng ai được đến trường cả. Ngọc là con thứ bảy, được người cùng thôn giới thiệu vào giúp việc cho bà Trâm bán vải ở chợ Tam Kỳ (Quảng Nam), không may gặp chủ quá hung dữ”…

Ban đầu, bà Trâm hứa trả lương 1 triệu đồng/tháng nhưng sau đó bà tự ý hạ xuống còn 600.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, sáu tháng làm việc tại đây, Ngọc chưa được trả lương mà còn bị đánh đập. “Em phụ bà Trâm bán vải ở chợ Tam Kỳ, còn Chung ở nhà giữ em và nấu ăn. Mẹ con bà Trâm bạt tai, giật tóc, chửi bới hai chị em như cơm bữa” - Ngọc kể.

Không chịu nổi sự hành hạ, Ngọc rủ Chung trốn khỏi nhà bà Trâm. Cả hai chỉ độc mỗi bộ quần áo trên người, may nhờ bà con tiểu thương chợ Tam Kỳ góp cho tiền và giúp đón xe đưa về nhà.

Đình Dũng