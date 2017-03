Cô gái 37 tuổi - 10 kg ước mơ làm chủ doanh nghiệp

33 tuổi mới được là công dân Năm 33 tuổi, chị Hòa xin đi làm CMND. Để làm CMND cho chị Hòa, gia đình phải đưa chị đến công an huyện. Chị Hòa yếu, không đi được xe máy đoạn đường xa nên gia đình đưa chị đi bằng ô tô. Công an huyện Kiến Thụy phải tổ chức buổi làm CMND riêng cho chị Hòa. Từ việc chụp ảnh, lấy dấu vân tay cho chị đều khó khăn vì chị chỉ nằm, không ngồi được. Tay chị bị teo, xác định dấu vân tay rất khó. Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã phải chỉ đạo Công an huyện Kiến Thụy cố gắng hết sức để làm CMND cho chị Hòa. Facebook mang tên Gấu Bông Nguyễn giới thiệu rất nhiều sản phẩm của chị Hòa bao gồm: Hoa giấy, móc chìa khóa. Chị cũng giới thiệu những truyện ngắn, những bài thơ là tâm sự của chị gây ám ảnh cho rất nhiều người vì câu chuyện đặc biệt của chị. _____________________________ Chị Nguyễn Thị Hải, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, cho biết: “Chị Hòa có liên hệ với Hội Phụ nữ để hội giúp chị ấy tìm người cho cơ sở làm hoa giấy của chị ấy nhưng việc này rất khó. Hội Phụ nữ cũng không giúp được chị ấy nhiều và cũng biết hoàn cảnh gia đình chị Hòa rất khó khăn. Chúng tôi thỉnh thoảng cũng có thăm hỏi, động viên gia đình”.