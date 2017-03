Cô gái bị ép xăm hình quái vật: UBND tỉnh Nghệ An đề nghị công an tỉnh phối hợp điều tra

(PL)- Ngày 16-12, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn giao Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu điều tra làm rõ vụ việc NTG tố cáo chủ quán cà phê ở Vũng Tàu tra tấn, cạo trọc đầu, ép xăm ba hình con vật trên người.

Hôm qua, cán bộ Công an TP Vũng Tàu đã trực tiếp gặp G. và chị L. (chị của G.) để lấy lời khai. Mẹ của G. cho biết G. đang trong tình trạng hoảng sợ, sức khỏe yếu và đau rát lại vết thương bị xăm. BV Đa khoa Quốc tế Thu Cúc (Hà Nội) đã có lời sẽ nhận điều trị miễn phí vết xăm cũng như toàn bộ chi phí đi lại trong thời gian chữa trị cho G. Gia đình G. cho biết hiện G. đang tiếp tục điều trị xóa ba vết xăm tại thẩm mỹ viện Hồng Phượng (TP Vinh) để cơ quan công an tiện lời khai, phục vụ điều tra. Sau một tuần tẩy xóa vết xăm, hiện nay trên mặt và ngực của G. vẫn còn hiện hình ba con quái vật như thế này và đang sưng, lở loét. Ảnh: ĐẮC LAM Công an TP Vũng Tàu đã mời vợ chồng chủ quán nơi G. làm việc là Phạm Thế Phong và Nguyễn Thị Anh (tức Trâm Anh, người bị G. tố cáo) ngụ đường Lê Quang Định (phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu) để làm rõ. Các nhân vật có liên quan như Nguyễn Thị Hương (nhân viên của Anh) và chủ tiệm xăm hình trên đường Hoàng Hoa Thám cũng được mời đến lấy lời khai. ĐẮC LAM