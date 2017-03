Cô gái bị giết, chôn xác trong rừng tràm

Đầu tiên, người dân sống gần đó phát hiện đôi chân cô gái thò ra khỏi mô đất sình lầy mới đắp. Lập tức, Công an phường Linh Xuân có mặt, phong tỏa hiện trường để điều tra. Bước đầu sau khi khai quật, nạn nhân được xác định là nữ, bị giết và chôn trước đó vài ngày nên đã trương sình. Nạn nhân không có giấy tờ tùy thân.

Cùng thời điểm này, gia đình ông Võ Đức Tuấn (ngụ đường số 7, phường Linh Xuân) đang tìm kiếm tung tích con gái là Võ Thị Ngọc Hiếu (24 tuổi). Hiếu làm công nhân Công ty Esprinta (Bình Dương), mọi ngày khoảng 17 giờ Hiếu về nhà. Chiều 3-12, Hiếu gọi điện thoại thông báo không tăng ca nhưng đi làm móng chân móng tay nên sẽ về trễ. Đến 21 giờ, chưa thấy Hiếu về nhà nên gia đình sốt ruột gọi điện thoại, có người bấm nghe nhưng không lên tiếng. Nghi ngờ có điều không lành nên gia đình tỏa đi khắp nơi tìm kiếm. Theo ông Võ Đức Tuấn (cha của Hiếu), ông có đến công an phường trình báo nhưng công an cho rằng mới mất tích vài tiếng đồng hồ nên chưa tổ chức tìm kiếm.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể của cô gái bị chôn trong rừng tràm. Nạn nhân Võ Thị Ngọc Hiếu (ảnh nhỏ). Ảnh: HT

Sáng 4-12, ông Tuấn đến công an phường lần nữa thì nhìn thấy chiếc xe máy của con gái dựng tại trụ sở. Công an phường cho biết chiếc xe Wave này bỏ tại con hẻm đường số 8, không biết ai là chủ nên người dân giao nộp cho công an. Đến sáng 6-12, hay tin phát hiện thi thể cô gái trong rừng tràm, gia đình ông Tuấn chạy đến nơi và xác định đó là Hiếu.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, gia đình ông Tuấn kể thời điểm trước khi Hiếu bị sát hại, gia đình có nhận được lời lẽ đe dọa sẽ giết Hiếu của B. - một thanh niên tại địa phương. Theo ông Tuấn, do có quen biết với anh của Hiếu, B. thường đến nhà chơi và tỏ ra có tình cảm với Hiếu. Tuy nhiên, do đã có người yêu nên Hiếu cương quyết từ chối tình cảm của B. Do bị cự tuyệt, đồng thời biết Hiếu chuẩn bị đám cưới nên B. nhiều lần gặp Hiếu đe dọa.

Sau khi người nhà nạn nhân trình báo và bày tỏ mối nghi ngờ, Công an phường Linh Xuân đã mời B. đến làm việc, sau đó cho B. ra về.

Khi khám nghiệm hiện trường, công an tìm thấy một số vật dụng của nạn nhân trong trại nuôi heo bị bỏ hoang cạnh hiện trường.

Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của Hiếu.

H.TUYẾT