Cô giáo tung tin đồn bắt cóc trẻ em câu like

Ngày 28-3, Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết công an tỉnh này đã chỉ đạo Công an huyện Châu Thành xem xét, xử phạt hành chính vụ cô giáo tung tin đồn bắt cóc trẻ em trên Facebook cá nhân để câu like.



Ảnh bé trai kể lại việc mình bị bắt cóc lan truyền trên mạng. (Cắt từ clip)

Trước đó, ngày 22-3, trên mạng xã hội lan truyền clip dài khoảng một phút rưỡi quay cảnh một bé trai khoảng năm tuổi tên N. kể lại với cô giáo tên MH tại lớp về việc bé này bị một thanh niên lạ mặt dụ cho kẹo rồi dẫn đi tại chợ thị trấn Tầm Vu. Cũng theo nội dung clip, do mẹ bé phát hiện kịp thời nên vụ bắt cóc không thành công.

Thông tin bé N. bị bắt cóc đã làm cho người dân khu vực chợ Tầm Vu phải một phen hoang mang.

Tuy nhiên, qua xác minh, làm việc của công an huyện Châu Thành, thông tin trên chỉ là tin đồn không có cơ sở do cô giáo M.H. tự quay rồi tung lên trang face book cá nhân.