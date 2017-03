Có khoảng 10 cơn bão hoạt động trên Biển Đông trong năm 2015

Biến đổi khí hậu và hiện tượng El-Nino gây hạn hán nghiêm trọng. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Cũng trong năm nay có khoảng 9-10 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, thấp hơn so với trung bình nhiều năm (12-13 cơn), trong đó có 4-5 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam, thấp hơn so với trung bình nhiều năm (5-6 cơn).Theo ông Hoàng Đức Cường, nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ diễn ra trong nhiều đợt hơn nhưng ít gay gắt và kéo dài như năm 2014.Từ tháng 2-4/2015, nền nhiệt phía Bắc cao hơn trung bình nhiều năm, phía Nam ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.Từ tháng 5-10/2015, nền nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.Lượng mưa từ tháng 2-4/2015 trên phạm vi cả nước thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.Trong tháng 4-5/2015, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện dông mạnh kèm theo tố, lốc, mưa đá. Mùa mưa ở Bắc Bộ có khả năng xảy ra tương đương trung bình nhiều năm (khoảng đầu tháng 5), lượng mưa các tháng mùa mưa (tháng 5-10/2015) ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm. Các đợt mưa lớn ở Bắc Bộ sẽ tập trung từ tháng 6-8/2015.Lượng mưa từ tháng 2-10/2015 ở các tỉnh ven biển Trung Bộ phổ biến ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tình trạng thiếu nước, khô hạn ở Trung Bộ, đặc biệt là ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ đến khoảng cuối tháng 8, đầu tháng 9/2015.Mùa mưa ở Tây Nguyên, Nam Bộ và Bình Thuận đến muộn hơn so với bình thường. Tình trạng thiếu mưa và khô hạn cục bộ kéo dài đến giữa và cuối tháng 5/2015.Nhận định về tình hình thủy văn, ông Hoàng Đức Cường cho biết dòng chảy trong các tháng 3-4/2015 trên các sông Bắc Bộ sẽ ở mức nhỏ hơn trung bình nhiều năm từ 10-20%. Lũ tiểu mãn trên các sông có khả năng cao hơn năm 2014. Đỉnh lũ năm 2015 trên các sông Bắc Bộ có khả năng cao hơn đỉnh lũ năm 2014. Lũ, lũ quét, sạt lở đất nhiều hơn so với năm 2014 với 2-3 đợt lũ lớn ở Bắc Bộ.Từ tháng 2 đến đầu tháng 5/2015, dòng chảy trên phần lớn các sông ở Trung Bộ, Tây Nguyên nhỏ hơn trung bình nhiều năm khoảng 20-40%. Cuối tháng 5, đầu tháng 6/2015, trên các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng xuất hiện lũ tiểu mãn với đỉnh lũ thấp hơn trung bình nhiều năm.Từ tháng 6-8/2015, dòng chảy trên các sông Nghệ An-Ninh Thuận tiếp tục giảm dần và có nhỏ hơn trung bình nhiều năm khoảng 40-60%, xâm nhập mặn sẽ xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh ven biển miền Trung từ Nghệ An đến Ninh Thuận.Đỉnh lũ năm 2015 trên hầu hết các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên đều cao hơn đỉnh lũ năm 2014 và xấp xỉ đỉnh lũ trung bình nhiều năm.Tại Nam Bộ, từ tháng 2-4/2015, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,1-0,3m và từ tháng 4-5/2015 ở mức trung bình nhiều năm. Xâm nhập mặn sâu vào nội đồng từ 40-50km sẽ sớm hơn trung bình nhiều năm khoảng 1 tháng (tức là từ tháng 3/2015).

Trong mùa lũ, đỉnh lũ năm trên sông Tiền tại Tân Châu và sông Hậu tại Châu Đốc có khả năng ở mức báo động 2 và xấp xỉ trung bình nhiều năm. Thời gian xuất hiện đỉnh lũ có khả năng vào nửa đầu tháng 10/2015./.

Theo Thanh Tuấn/ Vietnam+