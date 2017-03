Có một người chết và ba người mất tích do bão số 6

Sóng lớn đánh liên tiếp vào kè Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)



Theo Thanh Tuấn (TTXVN)



Ba người của thuyền cá HT 00075 (Hà Tĩnh) bị mất tích; bão số 6 còn làm hỏng 4 phương tiện của các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Hải Phòng.Cụ thể, thuyền HT 00075 có 3 thuyền viên bị hỏng máy, mất liên lạc trên đường vào tránh bão. Lúc 23 giờ ngày 7/8, tàu CSB 2007 cùng 5 tàu của ngư dân đã đến hiện trường tìm kiếm hiện vẫn chưa có kết quả. Ngoài ra còn có nhiều tàu, thuyền gặp nạn trên biển đã được các lực lượng chức năng cứu hộ an toàn. Tàu CN 09 của Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã kéo tàu cá NA 93044 có 12 lao động bị hỏng lái về cảng Cửa Lò vào lúc 6 giờ cùng ngày 8/8.Lúc 18 giờ ngày 7/8, tàu HQ 740 tiếp cận và lai kéo tàu tàu cá BĐ 96431TS với 10 lao động bị gãy trục số thả trôi bị nạn về đảo Đá Tây. Đến 5 giờ 40 ngày 8/8, 2 tàu này còn cách đảo Đá Tây khoảng 7 hải lý.Vào lúc 14 giờ 50 ngày 7/8, tại khu vực cách Nam Đông Nam cảng Nghi Sơn, Thanh Hóa khoảng 5 hải lý, do ảnh hưởng của bão số 6, xà lan SG 6269 có 3 lao động bị đứt dây neo trôi dạt. Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo Biên phòng Nghệ An điều tàu Biên phòng đi cứu nạn, song do sóng to (cấp 7-8) tàu không qua cửa Hội được, buộc phải quay lại.Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã chỉ đạo Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải phát thông báo hàng hải; Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm Cứu nạn Thanh Hóa, Nghệ An chỉ đạo cơ quan chức năng triển khai khẩn trương công tác cứu nạn xà lan trên. Đến 3 giờ ngày 8/8, tàu vận tải CONFIDENCE của Công ty Ximăng Nghi Sơn đã tiếp cận phương tiện bị nạn đưa hai thuyền viên về bờ cấp cứu, còn một thuyền viên yếu không sang tàu được, hiện tàu Nghi Sơn 02 của Cảng vụ đã xuất phát đi cấp cứu nạn nhân này.Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày và đêm qua (7/8), do ảnh hưởng của cơn bão số 6 trên các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to.lượng mưa đo được phổ biến từ 80-100mm, một số nơi cao hơn như Tĩnh Gia 246mm, Tây Hiếu 240mm, Kỳ Anh 505mm, Hà Tĩnh 206mm, Cẩm Nhượng 244mm ...Do mưa lớn, mực nước trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đang lên. Dự báo mực nước trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục lên. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên ở hạ lưu các sông có khả năng từ 1,0-2,5m, nhưng đỉnh lũ còn dưới mức báo động 1.