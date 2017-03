Có mưa rào và giông nhiều nơi trên toàn quốc trong 6 ngày nghỉ lễ

Mưa rào sẽ xuất hiện trên toàn quốc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Theo đó, khu vực Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội, thời tiết từ dự báo từ ngày 26/4 - 28/4 xuất hiện mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ 21 - 32oC. Từ ngày 29/4 - 30/4, các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa rào và giông rải rác. Nhiệt độ phổ biến ở Bắc Bộ 23 - 30oC. Từ ngày 1/5 – 3/5 xuất hiện mưa vài nơi. Tây Bắc Bộ và một số nơi thuộc Đông Bắc Bộ có nắng nóng. Nhiệt độ 24-37oC.

Khu vực Trung bộ (từ Thanh Hóa – Bình Thuận): Ngày 26/4, các tỉnh Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có giông về đêm và sáng, nhiệt độ 22-31oC. Bình Định đến Bình Thuận có mưa rào và giông vài nơi, nhiệt độ 24-33oC. Ngày 27/4 - 30/4 mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ 24 - 34oC. Ngày 1/5 -3/5 mưa vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế 27 - 38oC, có nơi cao hơn; từ Đà Nẵng đến Bình Thuận 26 - 36oC.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày 26/4 - 27/4 ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi, khả năng xuất hiện tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn giông. Nhiệt độ: Tây Nguyên 19-33oC; Nam Bộ 24 - 36oC. Ngày 28/4 - 3/5 ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi, nhiệt độ. Tây Nguyên 20-34oC; Nam Bộ 25 -36oC.

