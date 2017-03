Có nhiều nội dung phức tạp cần làm rõ

Công văn cho biết ngay sau khi loạt bài khởi đăng, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và của chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định thành lập tổ xác minh nội dung báo nêu. Tổ này đã làm việc với tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM và các chủ cây xăng, người điều hành và nhân viên của năm cây xăng Huyền Hâu, số 2 Quang Trung, Thanh Sơn 1, Thiên Phát Đạt và Nguyễn Văn An. Kết quả có một số nhân viên cây xăng thừa nhận đã nhận tiền và trao đổi với các lái xe về nội dung sẽ chung chi cho CSGT. Tuy nhiên, những người này khai chỉ nhận tiền lần đầu và không hề quen biết, cũng không chung chi cho CSGT.

Làm việc với tổ kiểm tra, các CSGT Đội 2 (Trạm Phú Túc) cũng khẳng định không nhận tiền của các nhân viên và chủ trạm xăng nêu trên.

Công an tỉnh Đồng Nai cho rằng dù chưa đủ cơ sở kết luận về việc đưa, nhận hối lộ nhưng do vụ việc có nhiều tình tiết và nội dung phức tạp cần làm rõ, giám đốc công an tỉnh đã giao cho Cơ quan CSĐT (PC46) Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Đồng Nai cảm ơn báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh các dấu hiệu sai phạm và đề nghị tiếp tục hợp tác để làm rõ, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật.

NHẬT HÒA