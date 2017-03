Cơ quan chức năng vào cuộc vụ tảo hôn ở Long An

(PL)- Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa (Long An) vừa chỉ đạo cho Phòng Tư pháp huyện và UBND xã Thạnh An đi xác minh bảy trường hợp tảo hôn ở địa bàn xã Thạnh An mà Pháp Luật TP.HCM ngày 9-10 phản ánh.

Các cơ quan này phải xem lại trong số các cặp vợ chồng trẻ con, có trường hợp nào đã cho kết hôn, trường hợp nào chưa để có hướng xử lý. Cạnh đó, chính quyền địa phương cần tuyên truyền cho người dân ở các xã vùng sâu, vùng xa biết về lứa tuổi kết hôn, các chế tài về tảo hôn, tổ chức tảo hôn. Như chúng tôi đã thông tin, tại xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa có gần 10 đôi vợ chồng tuổi từ 14 đến 16 đã sống chung với nhau, có đôi đã có con. Những trường hợp trên đều nghỉ học sớm, lấy nhau vì cha mẹ sắp đặt... A.LONG