Cơ quan công an thừa nhận thiếu sót

Công an P.Dịch Vọng xác nhận, ngày 13.9, bà Nguyễn Thị Mai Anh - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công thương có đơn trình báo về việc mất điện thoại trong phòng làm việc. Sau đó công an phường đã cử cảnh sát hình sự Nguyễn Ngọc Dũng đến xác minh vụ việc và tổ chức các biện pháp điều tra ban đầu.



Trong quá trình làm việc, do phương pháp làm việc chưa khoa học, nóng vội nên anh Dũng đã có một số thiếu sót gây bức xúc cho cán bộ trung tâm. Việc này, Ban chỉ huy công an phường sẽ nghiêm túc xem xét trách nhiệm và sẽ xử lý nghiêm khắc. Đồng thời, Công an P.Dịch Vọng cũng gửi lời xin lỗi cán bộ, nhân viên Trung tâm Xúc tiến thương mại.





Theo Thái Uyên (TNO)