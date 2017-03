Cơ quan điều tra Công an TP.HCM yêu cầu báo cáo

Hiện Sang kêu đau nhức đầu, chóng mặt, nôn ói, bác sĩ điều trị đang theo dõi để quyết định mổ vết thương sọ não. Còn Phú vết thương tạm ổn, đã xuất viện.

Theo nạn nhân tố cáo, nhóm côn đồ trên ngụ tại địa phương do Tài “kiểng” cầm đầu.

Chiều 23-7, Công an quận 9 cho biết sau khi báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải vụ việc, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM đề nghị báo cáo vụ việc. Tuy nhiên, công an quận chưa nhận được hồ sơ ban đầu từ Công an phường Phước Long B. chuyển đến. Hai nạn nhân vẫn chưa được lấy lời khai để làm rõ.

Riêng Tài “kiểng” là đối tượng hình sự, nhiều lần thực hiện các vụ đánh nhau khiến người dân bức xúc.

VÕ BÁ