Cơ quan điều tra làm rõ vụ giáo viên ôm tiền tỉ bỏ trốn

Ngân hàng NN&PTNT Bắc Bình (Agribank Bắc Bình) vừa có công văn gửi công an huyện này báo cáo vụ bà Phạm Thị Thúy Hồng (giáo viên kiêm thủ quỹ Trường Mầm non Bình An) ôm tiền tỉ của nhiều đồng nghiệp và vay của Agribank Bắc Bình rồi bỏ trốn.

Theo Đại tá Lâm, cơ quan điều tra chính thức vào cuộc, bước đầu sẽ lấy lời khai những người đứng tên trong hồ sơ vay tiền ngân hàng. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm hiệu trưởng khi ký tên, đóng dấu xác nhận 29 nông dân thành giáo viên để giúp bà Hạnh đến Agribank vay hơn 1,4 tỉ đồng. Ngoài ra, cũng sẽ làm việc bà Vũ Thị Kim Phương (cán bộ tín dụng Agribank Bắc Bình, người trực tiếp cho bà Hồng vay - đã bị đình chỉ công tác) để làm rõ có hay không sự móc nối để cho vay tiền sai quy định.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, bà Hồng trước khi bỏ trốn, còn đến kho bạc nhận khoảng 60 triệu đồng tiền lương tháng 6 của giáo viên toàn trường và gần 400 triệu đồng vay mượn của đồng nghiệp.

PHƯƠNG NAM