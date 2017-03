Cơ quan điều tra triệu tập một số nhà báo

(PL)- Hôm qua (10-11), cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) cho biết đã tống đạt giấy triệu tập một số nhà báo để trả lời một số vấn đề liên quan đến vụ án Phan Hà Bình bị bắt khẩn cấp do cưỡng đoạt 220 triệu đồng của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Gòn-Tân Kỳ.

Các nhà báo đó là Đoàn Công Huynh - Tổng Biên tập báo Tiền Phong; Phùng Kông Sưởng - Trưởng Ban Thời sự báo Tiền Phong; Nguyễn Bá Kiên - Trưởng Ban Kinh tế báo Tiền Phong. Theo giấy triệu tập, hôm nay 11-11, các nhà báo trên phải đến cơ quan An ninh điều tra phía Nam để làm việc. Bên cạnh đó, nhà báo Nguyễn Xuân Minh, Phó Tổng Biên tập báo Sài Gòn Tiếp Thị cũng được mời với tư cách quản lý, để làm rõ thêm về tác nghiệp của bốn nhà báo của báo Sài Gòn Tiếp Thị trong quá trình thực hiện bài viết về một vụ việc khác, cũng liên quan đến Phan Hà Bình nhưng không phải vụ bài báo nói trên. Trước đó, Ban Biên tập báo Sài Gòn Tiếp Thị đã chủ động làm việc với những nhà báo này và họ cam kết không dính líu đến tiêu cực. THIỆN NHÂN