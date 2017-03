Có thể cấm Sông Tranh 2 tích nước vĩnh viễn

Khi đưa chủ trương khai thác thủy điện, Chính phủ đặt ra các yêu cầu: Đảm bảo an toàn; Rà soát vấn đề tái định cư, di dân thì phải có điều kiện sống tốt hơn; Không tác động xấu đến môi trường; Nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật. Trong đó đảm bảo an toàn là yêu cầu cao nhất, dù hiệu quả tới đâu nhưng không đáp ứng yêu cầu này thì sẽ không làm. (…) Để chắc chắn, Chính phủ chưa cho phép Sông Tranh 2 tích nước phát điện trong mùa lũ này. Thủ tướng đã giao Hội đồng Nghiệm thu nhà nước và các bộ liên quan lập tổ công tác thường xuyên túc trực để theo dõi tất cả diễn biến của động đất. Thủ tướng NGUYỄN TẤN DŨNG (trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội sáng 14-11) 5.000 tỉ đồng cũng phải bỏ Theo tôi, thiên tai đã có dấu hiệu bất thường thì rất khó lường, ngay cả nước Nhật hiện đại như thế cũng không lường được về động đất, sóng thần. Để đảm bảo an toàn cho dân, chúng ta phải hy sinh lợi ích trước mắt. Cần bỏ luôn thủy điện sông Tranh 2, dù 5.000 tỉ đồng hay 10.000 tỉ đồng cũng phải bỏ. Ông ĐỖ VĂN ĐƯƠNG, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội T.VĂN ghi Không an toàn chút nào Động đất ở Sông Tranh 2 là động đất kích thích do cấu tạo địa chất đứt gãy, có khả năng làm tăng tần suất động đất và xuất hiện nước thấm. Địa chất ở đây phức tạp như vậy mà chúng ta đặt một nhà máy thủy điện lên trên thì càng làm cho dư chấn động đất mạnh lên. Thực tế không an toàn chút nào. GS PHAN VĂN QUÝNH, ĐH Quốc gia Hà Nội Cần xem lại những dự báo trước đây Sau trận động đất 4,7 độ Richter ngày 15-11, cần phải xem lại những dự báo về động đất trước đây ở thủy điện Sông Tranh 2. Với những diễn biến khó lường như vậy, đến nay các nhà khoa học không thể khẳng định động đất sẽ đạt đỉnh là bao nhiêu. Kể cả khi thuê chuyên gia nước ngoài, tôi e cũng không có gì mới hơn. Địa chất vùng này biến đổi liên tục, khó đưa ra quy luật nghiên cứu. Tại đây có các đới đứt gãy rất rộng chạy qua lòng hồ. Qua khảo sát thực tế ngày 16-11, tôi phát hiện thêm có hiện tượng sóng nước lăn tăn trên mặt hồ do dư chấn động đất, ngay lòng hồ còn có cá nhảy. PGS CAO ĐÌNH TRIỀU, Tổng Thư ký Hiệp hội KHKT Địa Vật lý Động đất do lén tích nước? Tôi cho rằng vùng Bắc Trà My liên tiếp chịu các trận động đất tăng dần là do thủy điện Sông Tranh 2 tích nước quá cao. Dù Chính phủ chưa cho tích nước nhưng tôi khẳng định nhà máy vẫn phát điện và tích nước trên mức 161 m, nước đi qua tràn. Ban quản lý dự án sẽ phải thừa nhận điều này. Hiện nay vai đập đã nứt, nếu động đất tiếp tục xảy ra sẽ dẫn đến nguy cơ vỡ vai đập. Phải đến hơn 10 năm nữa cường độ động đất mới có khả năng giảm với điều kiện áp suất khí khe nhiệt lấy ra hoàn toàn. GS-TS VŨ TRỌNG HỒNG, Chủ tịch Hội Thủy lợi