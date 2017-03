Cố vượt xe khách, xe tải “nằm vạ” trên Quốc lộ 1A

Vào hồi 17h ngày 16/12, tại Km 395+200 đoạn đi qua xã Quỳnh Xuân, Quỳnh Lưu, Nghệ An đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Vào thời điểm đó, chiếc xe tải mang BKS 88H-8260 (chưa rõ tài xế) chất đầy những cành cây dài lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Khi đến địa điểm trên, do đổ dốc và cố vượt chiếc xe khách chạy cùng chiều, tài xế xe tải không làm chủ được tay lái khiến chiếc xe bị lật.

Cố vượt xe khách, xe tải đổ kềnh ra đường

Toàn bộ cành cây (to cỡ nắm tay) đổ ra đường gây ách tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn đi qua xã Quỳnh Xuân. Rất may không rơi trúng người đi đường nên không có người bị thương. Riêng tài xế cũng may mắn không bị xây xước gì.

Lực lượng cứu hộ giao thông đã đến hiện trường để giải phóng đường.

Theo Quang Ngọc (Dân trí)