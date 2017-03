Con bị chó cắn, xách dao chém hàng xóm

Do con bị chó nhà hàng xóm cắn, ngày 16-4, sau khi uống rượu, Anh sang nhà hàng xóm hỏi lý do vì sao không chở con mình đi chích ngừa phòng dại. Người hàng xóm trả lời rằng sáng hôm sau sẽ chở đi thì bị Anh đánh. Nạn nhân phản ứng, dùng tay kẹp cổ Anh nhưng được mọi người can ngăn. Tức giận, Anh chạy về nhà lấy một cây dao tự chế, quay lại chém nhiều nhát vào vùng vai, vùng đầu của nạn nhân gây thương tật 8%...

DUY BÌNH