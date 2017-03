Côn đồ chém trọng thương ba chiến sĩ công an

Khoảng chín thanh niên mang theo hung khí khi thấy lực lượng công an xuất hiện không hề bỏ chạy mà lao xe vào các chiến sĩ công an và dùng dao, kiếm tấn công, gây thương tích nghiêm trọng cho ba chiến sĩ công an nêu trên.

Ông Phạm Xuân Lai, Trưởng Công an phường Bạch Mai, đã xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn phường. Hiện nay, một nghi can đã đưa về Công an phường Bạch Mai để phục vụ điều tra. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an khẩn trương làm rõ.

GH