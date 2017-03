Côn đồ dằn mặt công nhân

Đến nay, chị Nguyễn Thị Kim Uyên, công nhân Công ty TNHH Freetrend (sản xuất giày da) Khu chế xuất (KCX) Linh Trung (Thủ Đức), vẫn chưa thể làm việc trở lại sau hơn 10 ngày bị nhóm côn đồ tấn công, gây thương tích.

Chiều 7-9, chị Uyên vừa tan ca dẫn xe ra khỏi cổng KCX thì gặp một tốp thanh niên lạ mặt dường như chờ sẵn. Chúng sấn tới, cầm gậy gỗ đánh mạnh vào đầu chị. Chị Uyên bất tỉnh tại chỗ, được bảo vệ KCX chở đến BV Đa khoa Thủ Đức cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, mất máu nhiều. Khi vụ việc xảy ra, phía công ty đã gọi điện thoại báo Công an quận Thủ Đức nhưng những kẻ hành hung kịp thời lên xe tẩu thoát.

Tiếp xúc với Pháp Luật TP.HCM, chị Uyên cho biết trước nay chị chưa hề có mâu thuẫn với ai. Duy nhất vào ngày 7-9 (cùng ngày chị Uyên bị hành hung), chị có nhắc nhở một nữ công nhân tên P. (khâu hoàn thiện sản phẩm). Do P. không tiếp thu ý kiến và có thái độ phản ứng lại gay gắt nên chị báo cáo vụ việc lên quản lý của công ty. Ngay chiều hôm đó, chị Uyên bị đánh.

Khu vực cổng KCX Linh Trung, nơi xảy ra nhiều trường hợp công nhân bị hành hung. Công nhân Nguyễn Thị Kim Uyên với vết thương trên đầu do côn đồ đánh.

Tương tự là trường hợp chị Y., một đồng nghiệp với chị Uyên, cũng vừa bị đe dọa sau khi xích mích với đồng nghiệp tại nơi làm việc. “Tôi hai lần nhận tin nhắn đe dọa. Họ hẹn gặp trước cổng KCX để giải quyết. Tôi không biết sẽ bị đánh như Uyên vào lúc nào” - chị Y. lo lắng.

Một số công nhân tại KCX Linh Trung phản ảnh bên ngoài các KCX xuất hiện các băng nhóm chuyên đâm thuê chém mướn. Công nhân mâu thuẫn nhau trong các nhà máy, xí nghiệp nếu muốn đánh dằn mặt đối thủ là cứ điện thoại “đặt hàng” với băng nhóm này. Giá mỗi cuộc đánh dằn mặt thường 1-3 triệu đồng tùy theo mức độ thương tích nặng nhẹ.

Bà Phan Thị Thơm, quản lý công nhân tại Công ty TNHH Freetrend, cho biết vụ việc hành hung công nhân tại KCX trên không phải lần đầu. Hiện tại có một số công nhân do chị quản lý đã nhận được tin nhắn đe dọa tấn công từ bên ngoài. Để đảm bảo tính mạng cho công nhân, công ty sử dụng xe đưa rước công nhân cho an toàn. Đồng thời phối hợp với bảo vệ, công an địa phương lên kế hoạch tuần tra, nắm bắt thông tin tố giác tội phạm.

