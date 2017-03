Côn đồ trấn lột nhà xe, hành khách

Chiều 13-1, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang truy xét một băng nhóm cưỡng đoạt tài sản nhà xe xảy ra vào đêm 12-1 trên địa bàn phường Long Bình (Biên Hòa). Theo tố cáo của các nạn nhân, vào thời điển trên, khoảng 20 người mặt mày hung tợn đến bao vây xe khách chạy tuyến Sài Gòn - Lạng Sơn (biển số 12LD-0066, thuộc Công ty Du lịch Đức Sơn) đang dừng đón khách bên ngoài Bến xe Tam Hiệp (Biên Hòa).

Nhóm người này ngang nhiên lên xe 12LD-0066 thu giữ hết điện thoại di động của những người có mặt trên xe rồi buộc tài xế lái xe đến bãi đất trống thuộc phường Long Bình để tiếp tục lục soát, cưỡng đoạt tài sản.

Một người trong nhóm trấn lột kéo anh Nguyễn Công Chinh (phụ xe) xuống đường và đánh dằn mặt. Tiếp theo, chúng buộc nhà xe phải “nộp phạt” 35 triệu đồng mới tha. Hoảng sợ, nhà xe đã nạp đủ tiền, lập tức chúng gọi điện thoại cho người có tên Minh Tiến và được Tiến ra lệnh rút khỏi hiện trường.

Hành khách đón xe khách hoạt động ngoài bến đồng nghĩa chấp nhận mọi rủi ro tiềm ẩn. Ảnh: VB

Anh Chinh được đưa vào bệnh viện cấp cứu với nhiều vết thương vùng đầu, mặt. Nằm trên giường bệnh, anh Chinh liên tục bị các số máy lạ gọi đến đe dọa: “Không được trình báo công an, nếu không chúng mày sẽ lãnh hậu quả, hết đường làm ăn”.

Qua xác minh ban đầu của cơ quan công an, Minh Tiến (quê Nghệ An) trước đây là tài xế chạy xe khách đường dài (tuyến Sài Gòn - Nghệ An). Quá trình hành nghề, Tiến quen biết với nhiều tay anh chị và “cò” khách tại khu vực Biên Hòa (Đồng Nai), Dĩ An (Bình Dương). Do có mâu thuẫn với anh Chinh (phụ xế xe khách 12LD-0066) nên Tiến nhờ một số giang hồ có “số má” tại khu vực vùng giáp ranh can thiệp. Sẵn dịp, nhóm côn đồ này ra tay cưỡng đoạt luôn tài sản nhà xe cùng hành khách.

Ngày 11-1, cơ quan điều tra Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) bắt giữ băng nhóm tội phạm chuyên cướp giật, trấn lột tài sản những người đứng đón xe khách ngoài bến. Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Ngọc Châu (ngụ Bình Thạnh, TP.HCM) đã bị bắt giữ khi vừa giật túi, ví tiền của một hành khách tên Phúc trên quốc lộ 13.

Trước đó, trinh sát PC45 Công an TP.HCM bắt giữ quả tang Lê Quý Công, Đoàn Văn Nghĩa về hành vi cưỡng đoạt tiền của hành khách. Bất kể hành khách nào đứng đón xe trên quốc lộ 1A (đoạn thuộc địa bàn Linh Xuân, Thủ Đức) đều bị nhóm Công, Nghĩa đến đòi tiền, nếu ai chống cự sẽ bị chúng đánh đập không thương tiếc. Trinh sát đã bắt quả tang Công, Nghĩa đang cưỡng đoạt 80.000 đồng của một hành khách đang đón xe “dù” tại trạm xăng Hoàng Nguyên (quốc lộ 1A, Thủ Đức).

Được biết vào thời điểm cận tết, nhu cầu đi lại của hành khách gia tăng, đồng thời rộ lên tình trạng trấn lột tài sản hành khách. Đặc biệt, các nhóm tội phạm thường dùng thủ đoạn đóng giả tài xế xe ôm đứng săn “con mồi” trước Bến xe Miền Đông (Bình Thạnh). Khi tìm được thì chúng dụ dỗ “con mồi” đón xe ngoài bến giá rẻ, đi ngay. Nhiều người cả tin lên xe máy đi theo các “xe ôm tốt bụng” tới địa điểm vắng. Tại đây, kẻ xấu lộ nguyên hình và uy hiếp, khống chế nạn nhân lấy tài sản.

VÕ BÁ