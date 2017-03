Côn đồ xả súng, một người chết, ba người bị thương

(PL)- Ngày 7-12, Công an huyện Nghi Lộc cùng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra, truy bắt nhóm côn đồ xả súng tại xóm 21 (xã Nghi Phong, Nghi Lộc) làm một người chết, ba người bị thương.

Chiều 6-12, một nhóm thanh niên hơn 10 người chạy hai xe ôtô mang theo súng tự chế, bom xăng và hung khí xộc đến nhà ông Nguyễn Công Đình (xóm 21). Nhóm này hô hoán, đập phá tài sản trong nhà ông Đình và ném bom xăng tự chế gây náo loạn. Khi người dân trong xóm chạy đến thì nhóm côn đồ rút súng đạn hoa cải bắn loạn xạ rồi lên xe bỏ chạy. Vụ xả súng làm anh Nguyễn Hữu Phước (ở cạnh nhà ông Đình) trúng đạn, chết sau đó. Hai cha con anh Nguyễn Hữu Hòa (cùng ở xóm 21) và một người đàn ông đi qua đường cũng bị găm đạn vào người, bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Trước đó, Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin từ tháng 7-2010 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có tới bốn vụ xả súng làm ba người chết, năm người bị thương. Đ.LAM