Côn đồ xông vào trụ sở đánh kiểm lâm viên

Khoảng 21h ngày 8-12, lực lượng CSGT Công an huyện Hoài Ân (Bình Định) trong lúc tuần tra phát hiện 2 xe tải biển số 77H-2340 do Lê Nhật Truyền (22 tuổi, ở xã Ân Tường Tây, Hoài Ân) điều khiển và xe ôtô 77H-8000 do Võ Thành Minh (37 tuổi, ở Ân Đức, Hoài Ân) chở gỗ không có giấy tờ nên đã chuyển giao người và tang vật cho Hạt Kiểm lâm huyện xử lý.

Trong lúc cán bộ kiểm lâm đang làm việc với các đối tượng trên thì Nguyễn Hoài Vỹ (28 tuổi) và em là Nguyễn Hoài Nguyên (25 tuổi, ở thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân) đã kéo đến Hạt Kiểm lâm huyện hăm dọa, chửi bới và xông vào đánh làm 4 kiểm lâm viên bị thương.

Vụ việc đang được Công an huyện Hoài Ân điều tra, làm rõ.



Theo Lê Hương (CAND)