Con đường “nước - đá”

Chỉ tính riêng từ đầu năm tới nay, công an đã phát hiện, bắt giữ àng chục vụ tổ chức “đập đá”. Thời gian qua đã có không ít đường dây buôn bán ma túy tổng hợp bị triệt phá. Mới đây, ngày 12-6, Công an Hải Phòng phối hợp với Phòng 4-C47 đã bắt giữ “bà trùm” Nguyễn Thị Kim Anh (39 tuổi, ngụ quận Lê Chân), kẻ cầm đầu đường dây cung cấp ma túy xuyên Việt. Tuy nhiên, những đường dây ma túy ở Hải Phòng vẫn chăng như mạng nhện. Bằng chứng là chỉ cần có tiền thì muốn mua bao nhiêu ma túy “đá”, dân chơi cũng được đáp ứng. Tác hại khôn lường của “đá” Ma túy “đá” thực chất là một loại ma túy tổng hợp, có tên trong từ điển về ma túy là methamphetamine (meth). Ma túy “đá” tồn tại ở cả dạng viên nén nhưng xuất hiện ở Việt Nam chủ yếu ở dạng tinh thể. Cách đây hàng chục năm, thế giới đã biết tới meth là loại thuốc được điều chế để điều trị cho các bệnh nhân có bệnh tâm thần, trầm cảm… Khi dùng, thuốc sẽ kích thích hệ thần kinh người bệnh khiến họ trở nên hoạt bát, tinh thần hưng phấn, mất cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ và làm trí nhớ người được cải thiện. Tuy nhiên, quá trình đưa vào sử dụng, các bác sĩ, các nhà khoa học nhận thấy meth gây cho người sử dụng các tác dụng xấu và có hại. Người dùng meth nhiều, ảo giác sẽ luôn thường trực, luôn ở trạng thái buồn ngủ, thần kinh rối loạn, tính cách trở nên hung hãn. Theo các nhà nghiên cứu, meth trước đây được nhiều binh sĩ phương Tây sử dụng trước mỗi trận đánh để kích thích hưng phấn, mất cảm giác đói, không buồn ngủ và không sợ hãi khi làm nhiệm vụ. Vậy, meth (ma túy “đá”) có những tác động thế nào với những người bình thường? Ngay khi sử dụng, meth sẽ tác động trực tiếp gây kích thích hệ thần kinh trung ương và có thể tạo ảo giác trong một thời gian dài. Sự hưng phấn, sung mãn, tự tin của những người sử dụng loại “thuốc độc” này khiến họ có thể làm những điều họ không dám như chạy xe điên cuồng; tự rạch, cào, cắn vào chính cơ thể mình; quan hệ tình dục tập thể; nhảy nhót, la hét... Do cũng chứa chất dùng trong thuốc giảm cân, do vậy meth kích thích người sử dụng hoạt động với tần suất cao nhưng lại không làm họ thèm ăn, buồn ngủ sau đó 3-4 ngày liền hoặc lâu hơn. Không ăn, không ngủ, lại hoạt động hết công suất cho việc nhảy nhót, lắc lư và hoạt động tình dục… khiến người sử dụng meth khi hết ảo giác sẽ như người vô hồn, thân hình tàn tạ, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Có thuốc thì vậy nhưng khi không dùng, người nghiện sẽ có cảm giác lo lắng, sợ hãi, khó chịu ở não và toàn cơ thể khiến họ luôn tự xa lánh mọi người. Cùng với đó, cảm giác như bị sâu bọ bò trong da sẽ làm họ khó chịu khiến họ cào cấu mặt mũi, chân tay để giải tỏa sự hành hạ của ma túy. Thượng tá LÊ VĂN THUẦN, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội (Nguồn: ANTĐ)