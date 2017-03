Con gái chín tuổi tố cáo cha sát hại mẹ

Liên quan đến vụ chị TTTL tử vong, đầu tuần rồi, một cán bộ ở Đội điều tra tổng hợp, Công an quận Gò Vấp

(TP.HCM) cho biết: “Trước đó, cơ quan điều tra xác định đây là một vụ tai nạn và không khởi tố vụ án hình sự. Tuy nhiên, với tình tiết mới này chúng tôi sẽ điều tra, làm rõ lại”...

Không khởi tố vụ án

Sáng 30-12-2011, chị TTTL (30 tuổi, ngụ phường 11, quận Gò Vấp) được chồng là anh NTA đưa vào BV 175 cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương nặng. Chưa đầy 2 giờ sau, chị L. tử vong. Nhận thấy nguyên nhân tử vong có nhiều điều chưa rõ, phía bệnh viện trình báo công an địa phương. Công an đã xuống tận nhà chị L. xác minh.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân L. bị chấn thương vùng bụng làm vỡ lá lách gây chảy máu trong. Cạnh đó có một số thương tích khác như trầy da, tụ máu bầm ở trán, lưng có nhiều vết máu tụ bầm, gãy cung bên xương sườn 9 bên trái…

Di ảnh của nạn nhân TTTL (trái) và vị trí cầu thang gỗ nơi được cho rằng nạn nhân TTTL té, chấn thương dẫn đến tử vong (ảnh phải). Ảnh: CTV

Cha chồng chị L. khai ông đang tập thể dục trên gác, còn chị L. đang làm việc nhà. Khi leo lên gác, đến bậc thang thứ sáu chị L. trượt chân té. Lúc té xuống nền nhà chị L. va đập vào tủ chén dưới chân cầu thang. Người cha chồng đã điện thoại báo với anh A. về đưa vợ đi bệnh viện cấp cứu nhưng chị L. không qua khỏi.

Lúc khám nghiệm hiện trường, công an ghi nhận hiện trạng cầu thang, tủ chén được cho là vị trí chị L. trượt ngã chấn thương. Điều tra viên có lấy lời khai một số người hàng xóm, họ khai không nghe thấy tiếng ồn ào hay cãi vã tại ngôi nhà vợ chồng chị L. khi xảy ra sự việc. Đầu tháng 3-2012, Công an quận Gò Vấp thông báo không khởi tố vụ án hình sự do có cơ sở xác định chị L. chết do gặp tai nạn bất ngờ.

Sẽ điều tra lại

Vợ chồng chị L. có hai con gái chín tuổi và bốn tuổi. Sự việc tưởng chừng đã khép lại nếu không có tình tiết mới là T. (con gái chín tuổi của chị L.) tố cáo chính cha đã đánh đập dẫn đến cái chết của mẹ.

Theo bà T.L. (mẹ ruột chị L.), sau khi con gái mất khoảng 10 ngày, trong một lần tiếp xúc với người hàng xóm, cháu T. vô tình buột miệng nói: “Ba đánh mẹ chết rồi”. Thấy lời nói của cháu bất thường, bà tra hỏi thì T. kể hai chị em đã chứng kiến tận mắt cảnh cha đánh đập mẹ dã man. Đắn đo mãi đến cuối tháng 5-2012, bà T.L. dẫn cháu đến công an tố cáo.

Pháp Luật TP.HCM đã tiếp xúc với cháu T., trước sự chứng kiến nhiều người. Cháu T. kể: “Buổi sáng đó ba nói mẹ sao mặt mày cứ chằm quặm hoài vậy, rồi ba hỏi mẹ tiền bán hàng hôm qua để đâu.Mẹ lấy đưa ba, bỗng dưng ba tát mẹ. Ba còn lấy nón bảo hiểm ném vào đầu mẹ làm cái nón bể. Mẹ kêu cứu, ông nội từ trên gác xuống thì ba con đuổi ông nội lên gác lại. Ba lấy con dao, đè đầu mẹ con xuống, lấy dao gõ vào đầu”.

Ngoài ra, cháu T. nhắc đến chi tiết “ba đá vào bụng mẹ, mẹ chỉ ôm bụng khóc. Ba bắt con lấy nước cho mẹ uống nhưng uống nước vào mẹ ói ra rồi xỉu. Ba và ông nội đưa mẹ đi bệnh viện. Sau đó ba có dặn nếu có hỏi thì phải nói là mẹ bị té cầu thang”. Đặc biệt, theo lời của cháu T. thì nhiều lần cháu nghe ba mẹ cãi với nhau về một người phụ nữ nào đó ở Hà Nội. Bà T.L. đặt nghi vấn có phải con gái bà do ghen tuông dẫn đến mâu thuẫn vợ chồng?

“Một đứa trẻ chín tuổi không thể dựng chuyện, bịa đặt được, cái chết của con gái tôi còn điều uẩn khúc, mong cơ quan pháp luật làm rõ ràng” - bà T.L. bức xúc.

TUYẾT KHUÊ