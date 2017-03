Cơn mưa vàng giữa “chảo lửa” Hà Nội

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, cơn mưa rào đổ xuống nội thành và các quận, huyện ở phía tây nam TP. Sau cơn mưa, đường phố Hà Nội trở nên mát mẻ, dễ chịu.

Theo trung tâm, trung tuần tháng 7, ở Bắc Bộ chỉ có mưa rào nhẹ. Ở Trung Bộ vẫn chưa có khả năng xuất hiện mưa nên tình trạng hạn hán, thiếu nước sinh hoạt tiếp tục trầm trọng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An cho biết tính đến chiều 8-7, do hạn hán kéo dài, trên địa bàn tỉnh đã có gần 5.000 ha lúa chết khô. Hàng ngàn hecta đất nông nghiệp phải để hoang do thiếu nước trồng trọt. Tại huyện Anh Sơn và Con Cuông có gần 1.000 ha chè công nghiệp chết cháy. Tỉnh Nghệ An đang đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ thêm 100 tỉ đồng để chống hạn.

H.VÂN - Đ.LAM