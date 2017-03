Con muốn bỏ nhà đi bụi!

Hãy làm bạn với con Những đứa trẻ bỏ nhà đi do cảm thấy ở nhà không được thấu hiểu, không được tôn trọng, hết chịu nổi những căng thẳng dồn nén do không tìm được tiếng nói chung với cha mẹ. Trong khi đó, ở ngoài kia có rất nhiều thứ thú vị đối với các con, nhất là những cuộc gặp mặt với bạn bè. Vì vậy, nhiều trẻ còn rủ nhau bỏ nhà đi bụi tập thể cho vui. Có nhiều group đã được lập ra để chia sẻ với nhau, ví dụ như group Hội ghét so sánh con nhà người ta, kiểu như vậy . Nhiều cha mẹ đã dùng tới đòn roi hoặc gây áp lực để dạy dỗ những đứa trẻ ngang bướng. Trẻ có thể thay đổi theo ý cha mẹ vì sợ đòn nhưng khi đứa trẻ đó có đủ nội lực để nổi loạn, nó sẽ nổi loạn dữ dội hoặc bỏ nhà đi. Để con trẻ không có ý định bỏ nhà đi, cha mẹ phải chuẩn bị kỹ năng từ sớm, kể từ khi quyết định có con. Bởi một đứa trẻ sẽ trải qua nhiều giai đoạn khủng hoảng để khẳng định bản thân, cuộc khủng hoảng nổi loạn sớm nhất là ở lứa tuổi lên ba. Nếu cha mẹ làm cho con hiểu rằng nhà mình là an toàn nhất, yêu con nhất, trẻ sẽ không có ý định bỏ nhà đi. ThS tâm lý TÔ NHI A,

giảng viên Trường CĐ Trung ương TP.HCM Nhiều cha mẹ khi đưa con đến gặp chuyên gia với suy nghĩ chữa một tổn thương tâm lý cũng đơn giản như chữa một vết thương trên cơ thể. Nhưng cách duy nhất có thể giúp bọn trẻ là cha mẹ phải học cách kết nối được với con, học cách hiểu và tôn trọng con, học cách giúp con phát triển được giá trị của bản thân. Khi đứa trẻ cảm thấy bất hạnh và vô giá trị trong ngôi nhà của nó, rất có thể nó sẽ bỏ nhà đi. Chuyên gia LÊ KHANH