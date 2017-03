Con nghiện giấu súng trong phòng trọ

(PL)- Công an phường Đông Hòa vừa bàn giao Lê Ngọc Công Danh, Nguyễn Chí Trung, Phạm Ngọc Thắng và Nguyễn Duy Bình cho Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) để xử lý hành vi tổ chức sử dụng ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

Trước đó, sáng 5-12, Công an phường Đông Hòa kiểm tra hành chính các phòng trọ. Khi đến phòng trọ tại tổ 9 (khu phố Tây B, phường Đông Hòa) phát hiện bốn người trên đang sử dụng ma túy đá nên mời về làm việc. Qua khám xét nhanh phòng trọ, công an phát hiện, thu bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, một khẩu súng tự chế cùng 33 viên đạn. Bình khai nhận súng và đạn là của một người tên Phước gửi giữ giùm. Qua xác minh, Phước đang bị Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản. Riêng Bình có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù lại sử dụng ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép. XUÂN LƯƠNG