Con nghiện ma túy chém 19 người

Khoảng 16 giờ cùng ngày, sau khi “phê” ma túy, Tiến bất ngờ dùng mã tấu xông ra đường chém một phụ nữ mua ve chai nhiều nhát vào cổ khiến người này gục ngay tại chỗ. Sau đó Tiến cầm mã tấu gặp ai chém đó.

Thông tin ban đầu xác định có ít nhất 19 người bị Tiến chém, trong đó có một em nhỏ bị kẻ cuồng sát này chém đang trong tình trạng nguy kịch. Riêng người phụ nữ mua ve chai đã tử vong do vết thương quá nặng. Khi Công an thị trấn Phan Rí Cửa đến tước dao của Tiến cũng bị Tiến chém làm hai chiến sĩ công an bị thương. Vụ việc đang được tiến hành làm rõ.

PHƯƠNG NAM