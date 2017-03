Còn nhiều băng nhóm chưa bị sờ gáy

Theo Công an tỉnh Bình Dương, hai trợ thủ đắc lực của Tuấn “chó” - người chém “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên là Phạm Văn Hoành và Nguyễn Văn Năm vừa bị bắt giữ.

Trước đó Cục Cảnh sát hình sự phía Nam (C45B) phối hợp với Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) bắt giữ Đặng Anh Quốc (ngụ phường Linh Tây, Thủ Đức) cùng đàn em khi đang nhận tiền bảo kê trên địa bàn giáp ranh. Khám xét nhà Quốc, công an thu giữ súng bút, kiếm Nhật, mã tấu, còng số 8. Quốc được xếp hạng có “số má” ở địa bàn giáp ranh bởi bản tính “máu lạnh” và hoạt động đơn phương ít dựa dẫm vào băng nhóm khác.

Hai người dân bị một băng nhóm trên địa bàn giáp ranh chém do nghi ngờ họ tố giác tội phạm. Ảnh: VÕ BÁ

Trước sự ra tay ráo riết của công an, tình hình tội phạm khu vực giáp ranh có lắng xuống nhưng chưa yên tĩnh. Cụ thể, người dân cung cấp tại khu vực 5-50 (giáp ranh Dĩ An, Thuận An) có băng Tuấn A, Long “móm”. Băng nhóm này sẵn sàng đánh chém dằn mặt người nào dám tố cáo chúng.

Mới đây, Ban giám đốc Bến xe Lam Hồng trình báo đến Công an tỉnh Bình Dương: “Do bến xe nằm ở địa bàn giáp ranh nên có rất nhiều băng nhóm hoạt động khu vực gần bến xe. Lợi dụng thời điểm đông người, chúng thực hiện hành vi xin đểu tiền nhà xe. Nếu nhà xe nào không cống nạp thì bị đe dọa, đập phá xe”.

Tương tự, người dân ngụ phường Linh Chiểu (Thủ Đức) cho biết nhiều lần chứng kiến cảnh rượt đuổi thanh toán nhau giữa các băng nhóm tại khu vực giáp ranh (KCN Đồng An) mà có người biết do nhóm Phi “đen” tại đây thực hiện.

VÕ BÁ