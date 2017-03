Con nợ bỏ trốn, chủ nợ ngất xỉu

Phần lớn người cho vay tiền là lao động nghèo. Mọi khoản thu nhập họ tích cóp cho bà Lan mượn vay lấy lãi, nay vỡ nợ xem như mất trắng. Trong đó, bà H. bán xôi dành dụm cho mượn 150 triệu đồng đã ngất xỉu trước nhà bà Lan.

Trước đó, khi phát hiện bà Lan biến mất, các chủ nợ ùn ùn kéo tới nhà gặp chồng bà Lan thì ông cho biết hai vợ chồng đã ly dị nên không chịu trách nhiệm. Điều này khiến chủ nợ sững sờ, lâu nay họ nghe lời bà Lan “chồng là chủ thầu xây dựng, cần huy động vốn làm ăn lớn”.

Các nạn nhân vây kín nhà bà Lan để đòi nợ.

Công an quận Gò Vấp đã cử lực lượng nắm tình hình và giải quyết trật tự. Tại trụ sở công an, ông Bình (chồng bà Lan) khai vợ chồng ông đã ly dị từ năm 2000 nhưng do thương tình nên ông vẫn cho bà Lan ở tạm cùng nhà (?).

Ước tính tổng số tiền bà Lan nợ lên đến nhiều tỉ đồng. Hiện các nạn nhân làm đơn tường trình và tìm mọi cách kêu gọi bà Lan quay về giải quyết nợ nần.

HOÀNG TUYẾT