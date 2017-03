Con rể 60 quậy mẹ vợ 83 rồi dọa tự sát

Rạng sáng cùng ngày, ông Việt cầm dao đến nhà mẹ vợ là bà Huỳnh Thị Cấn (83 tuổi) quậy phá khiến những người trong nhà hoảng loạn bỏ chạy ra đường. Lúc này trong nhà có cháu nội ông Việt (ba tuổi) đang ngủ. Ông Việt đóng cửa, cố thủ trong nhà, đe dọa sẽ tự sát cùng cháu nội. Khi thấy lực lượng cảnh sát 113 Công an tỉnh Bình Định đến can thiệp, ông Việt dùng dây thép buộc chặt cửa rồi hai tay cầm hai con dao dọa chém những ai lại gần. Sau khi thuyết phục không có kết quả, cảnh sát 113 tìm cách tiếp cận và khóa được một tay ông Việt vào cửa sắt. Tuy nhiên, ông Việt dùng tay còn lại cầm dao tiếp tục dọa chém. Sau một hồi giằng co, cảnh sát 113 đã phá cửa xông vào khống chế ông Việt, thu giữ ba con dao.

Theo Công an phường Ghềnh Ráng, do mâu thuẫn gia đình, bảy năm nay ông Việt không sống cùng vợ con nhưng thường xuyên đến nhà mẹ vợ quậy phá, đánh đập vợ con. Dù công an phường xử lý hành chính nhưng ông Việt vẫn tái phạm.

T.LỘC