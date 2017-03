Cơn sốt mua chuông cổ giá 200 tỉ đồng

Màn kịch đồng đen

Ngày 1-11, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an tỉnh An Giang đã có kết luận điều tra ban đầu về vụ án lừa đảo mua bán đồng đen, trị giá hàng chục tỉ đồng trên địa bàn huyện Châu Thành. Trong vụ lừa bán đồng đen cho anh Lâm Văn Tân (26 tuổi, ngụ Bình Phước) với giá 10 tỉ đồng, nhóm đối tượng do Lý Hồng Tâm cầm đầu đã thực hiện một màn kịch khá hoàn hảo. Chúng giả làm người mua, đặt hàng mua của anh Tân thỏi đồng đen giá 25 tỉ đồng. Đồng thời, nhóm khác liên hệ với anh Tân rao bán đồng đen với giá 10 tỉ đồng. Bọn chúng “điều” nạn nhân từ TP.HCM xuống huyện Châu Thành (An Giang) để thử đồng đen và thỏa thuận giá cả. Khi thấy các dụng cụ thử đồng đen bị biến dạng, anh Tân tin thật và đồng ý mua cục “đồng đen” với giá 10 tỉ đồng, đặt cọc trước cho bọn chúng 400 triệu đồng. Nhận được tiền, nhóm bán và nhóm mua cùng bỏ trốn.