“Con tôi không lấy súng của tôi đi cướp”

Liên quan đến vụ Nguyễn Ngọc Phú Quý (còn gọi là Quý “kim cương”), con trai của Thượng tá Nguyễn Ngọc Lượng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát truy nã (PC 52) - Công an tỉnh Đồng Nai, tham gia cướp sòng bạc, ngày 6-5 Công an huyện Trảng Bom cho biết đã khởi tố vụ án. Nguyễn Ngọc Phú Quý và Nguyễn Thanh Bình (18 tuổi, đồng bọn của Quý) bị khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản. Đồng thời, Công an đang truy bắt nghi can cầm đầu tên Thuận (biệt danh Gấu, Lý Quỳ) và những đối tượng liên quan.

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, lúc 13 giờ ngày 1-5, Thuận dẫn theo Quý cùng năm thanh niên đến một sòng bạc ở huyện Trảng Bom, dùng roi điện, bình xịt hơi cay, còng số 8 và tự xưng là công an khiến con bạc bỏ chạy tán loạn. Sau khi gom hết tiền trên chiếu bạc, nhóm Thuận còn khống chế Nguyễn Nhật Trường giải đi.

Nạn nhân Nguyễn Nhật Trường với thương tích trên người. Ảnh: VT

Theo lời Trường kể thì Trường bị còng tay dẫn lên taxi chở đến địa bàn xã Suối Tre (thị xã Long Khánh). Tại đây, nhóm bắt cóc đưa Trường lên trên ngọn đồi gần lô cao su đánh đập, bắt phải gọi điện thoại về cho vợ Trường đem 60 triệu đồng đến chuộc Trường.

Do quá bất ngờ, chị Vũ Thị Hồng Vân (vợ Trường) chỉ gom được 46 triệu đồng đưa nhóm côn đồ và năn nỉ tha cho chồng. Sau khi đến bệnh viện khâu vết thương ở mặt, đầu, Trường đã đến cơ quan công an tố cáo.

Ngày 6-5, tiếp xúc chúng tôi với tư cách là cha của Nguyễn Ngọc Phú Quý, ông Nguyễn Ngọc Lượng cho biết Quý thiếu thốn sự chăm sóc của ông từ năm ba tuổi. Cụ thể, năm 1996, ông Lượng được tổ chức điều động từ phó trưởng Công an huyện Xuân Lộc về công tác ở Phòng PC13 (nay là PC64). Trong khi mẹ Quý thì bị bệnh tim nên việc quản lý, giáo dục dành cho Quý không nhiều.

Sáng 2-5, ông Lượng nhận được điện thoại của một người quen ở xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) hỏi ông có một người con trai tên Quý phải không. Người này nói Quý cùng một số người cầm hung khí hành hung người khác, sắp bị người ta làm đơn tố cáo. Nghe vậy, ông truy hỏi con thì Quý thừa nhận hành vi trên. Đến tối 4-5, cán bộ điều tra Công an thị xã Long Khánh trao đổi với ông Lượng về vụ việc Quý liên quan, ông Lượng đã đưa Quý đến công an trình diện, tự thú. Sau đó Quý được bàn giao cho Công an huyện Trảng Bom điều tra theo thẩm quyền. Từ lời khai của Quý, cơ quan điều tra xác định Thuận “Lý Quỳ” là chủ mưu cầm đầu, đã bỏ trốn.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Thuận được giới giang hồ gọi là Gấu vì bản tính dữ dằn. Thuận chuyên sống bằng nghề cờ bạc, cho vay nặng lãi trong các sòng bạc ở khu vực Trảng Bom, Long Khánh. Về nghi vấn hung khí, công cụ hỗ trợ mà nhóm Thuận sử dụng cướp sòng bạc, bắt người tống tiền, ông Lượng khẳng định: “Hoàn toàn không có chuyện Quý lấy súng, còng, roi điện của tôi đi gây án”.

Hiện Công an huyện Trảng Bom và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Đồng Nai đang truy bắt Thuận.

VÕ TÙNG