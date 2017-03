Con trai bà Diệu Hiền bị bắt tại chiếu bạc

Trong bốn đối tượng bị bắt quả tang đánh bạc có ông Phạm Hữu Thường, nguyên Phó Tổng Giám đốc Bianfishco và ba người khác là Đặng Thanh Toàn, Nguyễn Văn Đông, Lâm Việt Hùng (cùng ngụ quận Ninh Kiều).

Khoảng 15 giờ chiều 30-9, lực lượng Công an quận Ninh Kiều phối hợp với Công an phường Cái Khế bắt quả tang các đối tượng trên đang tổ chức đánh bài ăn tiền tại một ngôi nhà trên đường Trần Phú, phường Cái Khế. Tang vật thu giữ gồm sáu bộ bài tây, 4,5 triệu đồng trên chiếu bạc, trên 20 triệu đồng và 500 USD trên người các con bạc cùng nhiều xe mô tô, ĐTDĐ các loại… Sau khi vụ việc xảy ra, VKSND quận Ninh Kiều đã phê chuẩn tạm giữ hình sự các đối tượng trên. Tuy nhiên, đến nay Viện chưa nhận được quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can từ cơ quan công an. Được biết ông Phạm Hữu Thường là con trai bà Phạm Thị Diệu Hiền, nguyên Tổng Giám đốc Bianfishco.

Chiều 9-10, một nguồn tin cho biết theo kế hoạch, sáng 12-10 Bianfishco sẽ tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Đại hội sẽ thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2011; thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát; thông qua dự thảo đề án tái cấu trúc công ty, phương án tăng vốn điều lệ từ 500 tỉ đồng lên 1.200 tỉ đồng…

GIA TUỆ - HƯNG LỢI