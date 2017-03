Con trai giết mẹ bằng 20 nhát dao

Trước đó một ngày, người dân khu vực 6, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy , Thừa Thiên – Huế đau lòng chứng kiến cảnh người đàn bà tội nghiệp Nguyễn Thị Tất có nhiều chém nham nhở trên đầu, máu me bê bết, tử vong trên giường ngủ của mình.Đau lòng hơn, thủ phạm lại chính là đứa con mà bà rứt ruột đẻ ra, Nguyễn Ngọc Lợi, sinh năm 1978.Những người hàng xóm của bà Tất cho biết, vào khoảng 9h ngày 18/5, bà Tất đưa tiền nhờ Lợi đi mua ngọn thuốc lá về hút. Lợi nhất quyết không đi nên hai mẹ con có to tiếng với nhau.Bà Tất bực mình bỏ vào giường nằm nghỉ, còn Lợi thì hăng máu chạy xuống bếp lấy dao, chém liên tiếp 20 nhát vào đầu mẹ khiến bà tử vong ngay lập tức.Người nhà nạn nhân cho biết, trước đấy, Lợi có những biểu hiện không bình thường, có khả năng bị bệnh tâm thần.Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra công an Thừa Thiên – Huế đang tiền hành điều tra làm rõ vụ việc.