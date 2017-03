Con trai Ngọc Hoàng

“Xuống dưới gặp toàn dân nhậu thứ dữ, tửu lượng cỡ tui mấy chả coi như đồ con nít. Nhậu vô mấy chả còn ca “Tiếng hò sông Hậu” nghe quá đã: “Hiu hiu gió thổi đầu non. Mấy thằng say xỉn là con Ngọc Hoàng”. Đố bác tại sao mấy tay say xỉn lại được coi là con Ngọc Hoàng?”.

Bác Ba Phi đáp: “Là vì mấy tay say xỉn thường tự coi mình là ông trời con, chẳng sợ ai cả. Câu hò dân gian chú mày vừa nói phổ biến khắp các tỉnh miền Tây chớ chẳng riêng gì tỉnh Hậu Giang. Nó còn hai câu kết như vầy: “Ngọc Hoàng ngó xuống trần gian. Thấy con say xỉn hai hàng lệ rơi”. Đố mày tại sao thấy con say xỉn mà Ngọc Hoàng phải nhỏ lệ?”.

Hai Lém: “Ngọc Hoàng nhỏ lệ vì tủi thân, do thấy con mình say xỉn quậy phá gây tiếng xấu chớ gì. Tỉ như ở Hậu Giang mới đây có ông thiếu tá cảnh sát giao thông tiệc tùng say xỉn lên taxi buộc tài xế vượt đèn đỏ nhưng tài xế hổng chịu vượt nên ổng rút dây thắt lưng ra quất vào người anh tài xế gây thương tích. Càn quấy hết chỗ nói!…”.

Bác Ba Phi kêu lên: “Không thể có chuyện đó! Đã là cảnh sát giao thông, lại là sĩ quan nữa, lẽ nào không hiểu luật giao thông mà buộc tài xế taxi phải vượt đèn đỏ? Chắc anh tài xế hiểu nhầm hay báo chí đưa sai. Ổng biểu vượt đèn xanh nhưng tài xế lại nghe là vượt đèn đỏ””.

Hai Lém nói: “Dám vậy lắm! Nhưng lúc lực lượng cảnh sát giao thông can thiệp khi thấy ổng đánh anh tài xế thì ổng đe dọa bắn bỏ một chiến sĩ cảnh sát giao thông nếu không chịu quỳ lạy ổng…”.

Bác Ba Phi lại kêu lên: “Không thể có chuyện đó. Là cảnh sát giao thông với nhau đời nào lại có chuyện răn đe giết nhau. Có khi ổng đòi quỳ lạy chiến sĩ cảnh sát giao thông kia xin đừng bắn bỏ ổng nhưng anh chiến sĩ kia nghe hổng rõ rồi hiểu ngược ý chăng?”.

Hai Lém nói: “Dám vậy lắm. Tuy nhiên, theo lời khai của anh tài xế thì lúc lên xe ông thiếu tá này đã nồng nặc mùi rượu”.

Bác Ba Phi lặng đi hồi lâu rồi nói: “Vậy ổng đích thị là con trai của Ngọc Hoàng rồi!”.

Hai Lém bảo: “Hổng biết ổng có phải là con trai của Ngọc Hoàng không nhưng chính xác thì ổng là con của một lãnh đạo công an tỉnh”.

Bác Ba Phi nói: “Ngọc Hoàng hay ông cha nào mà gặp phải “ca” này thì cũng đều rơi lệ như nhau cả thôi chú mày ơi!”.

BÌNH NHẤT CHỈ