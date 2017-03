Con trai trùm ma túy đốt nhà 1,5 tỉ đồng

(PL)- Ngày 19-1, ông Nguyễn Văn Quang, Trưởng Công an xã Khánh Sơn (huyện Nam Đàn, Nghệ An), cho biết Công an huyện Nam Đàn đã tạm giữ hình sự Nguyễn Trọng Vũ (trú xã Khánh Sơn) do có hành vi hủy hoại tài sản.

Vũ là con trai đầu của trùm ma túy Nguyễn Trọng Tuấn, vừa bị Công an tỉnh Nghệ An bắt ngày 28-12-2012 khi đang chỉ huy tám đối tượng vận chuyển 58 bánh heroin (30 kg) và hai bịch hồng phiến (400 viên) từ Lào về Hà Tĩnh, Nghệ An. Hiện Tuấn đã bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi cha bị bắt, Vũ liên tục xin tiền của mẹ là bà Lưu Thị Nga để ăn chơi nhưng bị từ chối. Chiều tối 18-1, Vũ lại xin tiền nhưng mẹ không cho. Vũ lấy bật lửa vào phòng của mình châm lửa đốt chăn, mùng, quần áo. Đám cháy bùng lên cháy cả căn nhà gỗ và một căn nhà ngang cùng nhiều tài sản trong nhà. Vụ cháy gây thiệt hại hơn 1,5 tỉ đồng. Hiện cơ quan công an đang làm rõ vụ việc. ĐẮC LAM